Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.

13:04, 03 янв 2026

В новогоднюю ночь резко обострилась обстановка в зоне СВО. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам на территории Украины. Военные корреспонденты сообщают о поражении целей в нескольких областях. Информация поступает из различных источников.

Попытка атаки на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались атаковать резиденцию российского президента в Новгородской области. Для этого использовали 91 беспилотник. Все дроны были сбиты системами ПВО.

После этого инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об изменении переговорной позиции Москвы. Он отметил, что действия Киева не останутся без последствий и цели для ответных действий уже выбраны.

Издание Financial Times пишет, что попытка удара вызвала международное дипломатическое давление на Украину. Это заставило Киев пересмотреть подходы к ситуации.

На фоне произошедшего лидеры европейских государств провели телефонные консультации. В разговоре участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Bloomberg. Содержание переговоров не разглашается.

Итальянское издание LAntiDiplomatico утверждает, что за атакой на Валдае стоял не только Киев, но и Великобритания. Источник считает, что президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой шаг без поддержки британского союзника.

Атаки на российские регионы

ВСУ продолжали наносить удары по российской территории. В ночь на 31 декабря беспилотники атаковали Туапсе. Два человека получили ранения, повреждены пять жилых домов, причал в порту и оборудование нефтеперерабатывающего завода.

В ту же ночь в Подмосковье перехватили 21 дрон. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки одного беспилотника упали в деревне Пагубино. Пострадал 57-летний житель, его госпитализировали.

Также зафиксированы удары ВСУ по Херсонской области и Белгороду.

Ответные действия российских ВС

Военные корреспонденты передают информацию о масштабных ударах российских Вооруженных сил по военным объектам на Украине. В ночь на 31 декабря под прицел попали многочисленные цели в Киеве и пригородах.

Политик Олег Царев в своем телеграм-канале сообщил, что на левом берегу украинской столицы введены экстренные отключения электроэнергии после ночного обстрела. Частично обесточен город Белая Церковь.

По данным Царева, удары наносились по военным объектам в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает о 17 ударах по военной и критической инфраструктуре в Одессе в период с 30 на 31 декабря. Поражены ангары с техникой и автотранспортом в пригороде, склады и логистические площадки в районе Маяков, пункты размещения и обслуживания беспилотников, элементы ПВО.

В Николаевской области, согласно информации подпольщика, нанесены удары по местам дислокации подразделений ВСУ, артиллерийским установкам и складам боеприпасов. В Черкасской области поражена логистическая инфраструктура. В Черниговской области удары пришлись по пунктам размещения ВСУ, в Полтавской — по аэродромным объектам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen