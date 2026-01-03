13:10, 03 янв 2026

В Херсонской области произошла трагедия — удар беспилотников по селу Хорлы в новогоднюю ночь привёл к гибели 27 человек. Об этом сообщают российские власти, которые уже начали расследование и определили круг причастных к атаке.

Ночь с 31 декабря на 1 января для жителей села Хорлы должна была стать праздничной, но превратилась в кошмар. Несколько дронов прилетели прямо к кафе и гостинице на берегу Чёрного моря, где собрались местные жители. Люди встречали Новый год, когда здания накрыло взрывами.

По официальным данным, погибли 27 человек, среди них двое детей. Ранения получили более тридцати, пятеро из них — несовершеннолетние. Следственный комитет завёл дело по статье о терроризме.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал виновников — по его версии, атаку провёл спецподразделение украинской армии «Птицы Мадьяра». Эту информацию подтвердили военные эксперты. Подполковник запаса Олег Иванников из Российской академии ракетных и артиллерийских наук заявил, что причастные к удару установлены и расплата неизбежна.

По словам Иванникова, такие действия против гражданских не имеют срока давности. Ответные меры могут быть разными — от военной операции до точечного устранения конкретных исполнителей. Особенно это касается ветеранов боевых частей, для которых подобные атаки становятся личным вопросом чести.

Россия подняла тему на международном уровне. Постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов официально потребовал от Управления верховного комиссара по правам человека дать публичную оценку событиям в Хорлах. Москва называет случившееся терактом и предупреждает: молчание международных структур будет расценено как соучастие в преступлении.

Гатилов выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что такие удары направлены на подрыв любых мирных инициатив и призваны отвлечь внимание от проблем украинских войск на передовой.

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат», высказал свою версию произошедшего. По его мнению, удар по мирным людям в праздничную ночь не может быть случайностью. Алаудинов считает, что за атакой стоят иностранные спецслужбы — в первую очередь британские и европейские структуры, заинтересованные в продолжении конфликта.

Генерал уверен, что такие действия подтверждают: украинская сторона действует под внешним управлением и намеренно идёт на обострение ситуации, чтобы сорвать возможные переговоры между Москвой и Киевом.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, провёл историческую параллель. Он сравнил удар по Хорлам с уничтожением белорусской Хатыни во время Великой Отечественной войны. Медведев назвал атаку террористической и карательной, подчеркнув, что единственным ответом может быть только возмездие.

По его словам, расплата должна последовать быстро и в рамках наступательных действий российской армии. Медведев дал понять, что разговоры о возмездии перешли в практическую плоскость.

Теперь «Птицы Мадьяра» и все, кто стоит за атакой на Хорлы, — не просто безликие исполнители. Российские власти и военные назвали их поименно и обещают, что операция возмездия — лишь вопрос времени. Следственный комитет работает, дипломаты добиваются международной реакции, а военные готовят ответ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok