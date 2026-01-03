13:19, 03 янв 2026

На Запорожском направлении украинская оборона трещит по швам. Подразделения территориальной обороны в районе Гуляйполя начали массово покидать позиции, превращая тактическое отступление в беспорядочное бегство. Источники сообщают о системном коллапсе обороны на нескольких участках фронта.

Массовое бегство

Если раньше претензии предъявляли в основном к 102-й бригаде, которая умудрилась оставить противнику целый батальонный штаб, то теперь список провалившихся частей серьёзно пополнился. В новогоднюю ночь с 30 на 31 декабря бойцы 108-й бригады теробороны бросили сразу 15 позиций, среди которых были и артиллерийские точки. Причина проста до безобразия — людей на фронте катастрофически не хватает.

Удерживать линию фронта банально некому. Украинский военкор Владимир Бойко ранее рассказывал, что тероборону доукомплектовывают по остаточному принципу — в основном насильно мобилизованными. В результате типовой батальон насчитывает около 48 человек, а в ротах остаётся по девять бойцов. При таких раскладах об устойчивой обороне можно забыть.

Прорыв в Белогорье

Российские войска не теряют времени и давят по всем направлениям сразу. На ореховском участке армия РФ прорвала оборону и ворвалась в Белогорье. Южная и центральная части села уже заняты, идёт закрепление в жилой застройке. Украинские аналитики подтверждают продвижение российских сил больше чем на квадратный километр.

На Богуславском направлении освобождаются Богуславка и Новоплатоновка. Подразделения группировки «Запад» методично уничтожают бронетехнику, автомобили и беспилотные расчёты ВСУ. Потери противника растут.

Гуляйполе в котле

Главные события разворачиваются непосредственно вокруг Гуляйполя. Гарнизон ВСУ оказался фактически заблокирован ещё 15 декабря, когда группировка «Восток» начала освобождать юго-восточную часть города. Речь о районе с более чем 1500 зданиями, включая многоэтажки. К 26 декабря большая часть украинских формирований была уничтожена или сбежала.

Так называемый «полк-спаситель Гуляйполя», сформированный из бывших заключённых и дезертиров, был полностью разгромлен. Российские подразделения преследуют отступающих и уже ведут бои в селе Зализничное. Пробиться обратно в город даже малыми группами украинские силы не могут.

Вместо реальных боёв ВСУ занялись информационной войной — публикуют «победные» кадры из соседних деревень, выдавая их за съёмки из Гуляйполя. В самом городе тем временем идёт зачистка: сдавшихся отправляют в тыл, отказавшихся складывать оружие уничтожают на месте.

Ключ к Запорожью

Параллельно расширяется оперативное пространство в направлении Орехова, который считается ключом к Запорожью. Наступление ведут сразу две группировки — «Восток» и «Днепр». Атаки идут со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки.

Российские войска уже отбили Лукьяновское и движутся к Камышеву, расположенному на трассе Орехов-Запорожье. Перерезание этой дороги создаёт условия для окружения Орехова. После этого уничтожение гарнизона ВСУ станет, по мнению экспертов, делом времени.

Удары по тылам

Параллельно с наземными операциями ВС РФ продолжают наносить удары по тыловой инфраструктуре противника. Очередной ночной удар пришёлся по полигону за Терновкой в Николаевской области — объект выжжен дотла. Взрывы фиксировались в самом городе, а также в Запорожской и Харьковской областях.

Киев при этом не прекращает попытки атаковать территорию России беспилотниками. После теракта в Херсонской области, где погибли 27 человек, украинская сторона продолжает налёты. Только за одну ночь силы ПВО уничтожили 64 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.

Под Гуляйполем складывается ситуация, при которой тероборона Украины теряет управляемость и позиции один за другим, а российские войска методично расширяют зону контроля, создавая условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.

