Выжжен ещё один полигон. Пекло огня накрыло позиции. Сданы 15 локаций. Украинская оборона рухнула под Гуляйполем

Выжжен ещё один полигон. Пекло огня накрыло позиции. Сданы 15 локаций. Украинская оборона рухнула под Гуляйполем

13:19, 03 янв 2026

На Запорожском направлении украинская оборона трещит по швам. Подразделения территориальной обороны в районе Гуляйполя начали массово покидать позиции, превращая тактическое отступление в беспорядочное бегство. Источники сообщают о системном коллапсе обороны на нескольких участках фронта.

Массовое бегство

Если раньше претензии предъявляли в основном к 102-й бригаде, которая умудрилась оставить противнику целый батальонный штаб, то теперь список провалившихся частей серьёзно пополнился. В новогоднюю ночь с 30 на 31 декабря бойцы 108-й бригады теробороны бросили сразу 15 позиций, среди которых были и артиллерийские точки. Причина проста до безобразия — людей на фронте катастрофически не хватает.

Удерживать линию фронта банально некому. Украинский военкор Владимир Бойко ранее рассказывал, что тероборону доукомплектовывают по остаточному принципу — в основном насильно мобилизованными. В результате типовой батальон насчитывает около 48 человек, а в ротах остаётся по девять бойцов. При таких раскладах об устойчивой обороне можно забыть.

Прорыв в Белогорье

Российские войска не теряют времени и давят по всем направлениям сразу. На ореховском участке армия РФ прорвала оборону и ворвалась в Белогорье. Южная и центральная части села уже заняты, идёт закрепление в жилой застройке. Украинские аналитики подтверждают продвижение российских сил больше чем на квадратный километр.

На Богуславском направлении освобождаются Богуславка и Новоплатоновка. Подразделения группировки «Запад» методично уничтожают бронетехнику, автомобили и беспилотные расчёты ВСУ. Потери противника растут.

Гуляйполе в котле

Главные события разворачиваются непосредственно вокруг Гуляйполя. Гарнизон ВСУ оказался фактически заблокирован ещё 15 декабря, когда группировка «Восток» начала освобождать юго-восточную часть города. Речь о районе с более чем 1500 зданиями, включая многоэтажки. К 26 декабря большая часть украинских формирований была уничтожена или сбежала.

Так называемый «полк-спаситель Гуляйполя», сформированный из бывших заключённых и дезертиров, был полностью разгромлен. Российские подразделения преследуют отступающих и уже ведут бои в селе Зализничное. Пробиться обратно в город даже малыми группами украинские силы не могут.

Вместо реальных боёв ВСУ занялись информационной войной — публикуют «победные» кадры из соседних деревень, выдавая их за съёмки из Гуляйполя. В самом городе тем временем идёт зачистка: сдавшихся отправляют в тыл, отказавшихся складывать оружие уничтожают на месте.

Ключ к Запорожью

Параллельно расширяется оперативное пространство в направлении Орехова, который считается ключом к Запорожью. Наступление ведут сразу две группировки — «Восток» и «Днепр». Атаки идут со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки.

Российские войска уже отбили Лукьяновское и движутся к Камышеву, расположенному на трассе Орехов-Запорожье. Перерезание этой дороги создаёт условия для окружения Орехова. После этого уничтожение гарнизона ВСУ станет, по мнению экспертов, делом времени.

Удары по тылам

Параллельно с наземными операциями ВС РФ продолжают наносить удары по тыловой инфраструктуре противника. Очередной ночной удар пришёлся по полигону за Терновкой в Николаевской области — объект выжжен дотла. Взрывы фиксировались в самом городе, а также в Запорожской и Харьковской областях.

Киев при этом не прекращает попытки атаковать территорию России беспилотниками. После теракта в Херсонской области, где погибли 27 человек, украинская сторона продолжает налёты. Только за одну ночь силы ПВО уничтожили 64 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.

Под Гуляйполем складывается ситуация, при которой тероборона Украины теряет управляемость и позиции один за другим, а российские войска методично расширяют зону контроля, создавая условия для дальнейшего продвижения вглубь Запорожской области.



Ответ за Хорлу будет страшным: Началась охота на украинских «Птиц Мадьяра», имена известны – скрыться не получится
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
