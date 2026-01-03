Все новости Уфы и Башкортостана
Русские "дышат в спину". Боевики снимают "победные" ролики. Группы попали в ловушку. Что сейчас происходит под Гуляйполем

13:41, 03 янв 2026

В районе Гуляйполя продолжаются активные боевые действия. Российские военные вытесняют украинские формирования из населенного пункта, блокированного с середины декабря прошлого года. Информацию передают российские военные источники.

С 15 декабря гарнизон украинских войск в Гуляйполе оказался в блокаде. Подразделения группировки «Восток» начали освобождение юго-восточной части города, где расположено свыше 1500 строений, включая высотные здания.

К 26 декабря значительная часть украинских сил была разгромлена или покинула позиции. Среди ликвидированных формирований оказался полк, который украинские медиа называли «спасителями Гуляйполя». По данным источников, командование укомплектовало это подразделение преимущественно бывшими заключенными и дезертирами, которых принудительно мобилизовали.

Российские войска преследуют отступающие украинские части и уже ведут столкновения в селе Зализничное. Попытки противника пробиться в город даже небольшими отрядами не увенчиваются успехом. Украинские военные снимают видеоролики в близлежащих населенных пунктах, выдавая их за съемки непосредственно из Гуляйполя.

В самом городе продолжается зачистка зданий от остатков украинского гарнизона. Те, кто готов сдаться, направляются в тыл, остальных уничтожают в ходе боев.

Российским силам открывается путь к Орехову — населенному пункту, который аналитики рассматривают как важную точку на подступах к Запорожью. Эксперты предполагают, что город может быть разделен на части в результате наступления.

Наступление на Орехов ведут не только части группировки «Восток», но и подразделения группировки «Днепр». Атаки осуществляются со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки — со всех направлений.

Российские подразделения нанесли удар по селу Лукьяновское и отбили его. Продолжается движение в сторону Камышева — населенного пункта на дороге между Ореховым и Запорожьем. Блокировка этой трассы позволит окружить Орехов, после чего разгром украинского гарнизона станет технической задачей, отмечают аналитики.

Параллельно украинские силы продолжают атаки беспилотниками по российской территории. После инцидента в Херсонской области, где погибли 27 человек, Киев не прекращает попытки налетов. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила 64 украинских дрона, сообщили в Минобороны.

