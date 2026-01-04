Все новости Уфы и Башкортостана
Удар десятков тысяч дронов против России. Киев раскрыл замысел перемирия: "Тотальное истребление"

12:26, 04 янв 2026

Киевский экономист Михаил Кухар озвучил идею о том, что затяжное прекращение огня может быть выгодно Украине для наращивания военного арсенала. Об этом пишет Telegram-канал «ПолитНавигатор. Новости и аналитика».

Экономист размышляет о стратегических шагах во время возможных переговоров. По его мнению, перемирие даст возможность сторонам конфликта существенно увеличить свои военные запасы.

Кухар считает, что через три месяца накопленный ракетный потенциал достигнет таких масштабов, что никто не рискнет применить оружие первым. Он сравнивает разрушительную мощь с тактическим ядерным вооружением.

По прогнозам экономиста, год без активных боевых действий позволит каждой из сторон накопить десятки тысяч ракет и десятки миллионов дронов. Одновременный запуск такого количества боеприпасов, по его словам, приведет к взаимному разрушению.

Кухар проводит параллель с холодной войной прошлого столетия, утверждая, что угроза полного уничтожения становится гарантией сохранения мира между противоборствующими сторонами.

Тем временем ситуация в регионе остается напряженной. В новогодние праздники российские Вооруженные силы провели серию ударов по объектам на территории Украины. По данным политика Олега Царева, в ночь на 31 декабря удары пришлись по столице и прилегающим территориям.

Министерство обороны России 3 января сообщило о нанесении ударов в ответ на атаки по гражданским объектам с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, включая цеха по сборке ракетных двигателей, производства беспилотников дальнего действия и места дислокации военных. Согласно заявлению военного ведомства, все намеченные цели были поражены.

Русские "дышат в спину". Боевики снимают "победные" ролики. Группы попали в ловушку. Что сейчас происходит под Гуляйполем

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
