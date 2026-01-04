Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Спецслужбы России перехватили особый приказ: Стало ясно, что на самом деле творится в рядах ВСУ

Спецслужбы России перехватили особый приказ: Стало ясно, что на самом деле творится в рядах ВСУ

12:32, 04 янв 2026

Российские военные обнаружили документ, который проливает свет на реальную ситуацию в украинских войсках. Приказ был изъят у ликвидированного офицера ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом 4 января сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Что нашли у погибшего офицера

Речь идет о распоряжении командующего оперативным командованием «Схід» ВСУ, датированном 13 ноября 2025 года. В бумаге содержится требование эвакуировать личный состав и технику из ряда населенных пунктов, начиная с 20 ноября. Среди них — Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман и Даченское. Перемещение должно было осуществляться в район Доброполья.

В документе указывалось, что об исполнении распоряжения необходимо письменно доложить в штаб оперативного командования к 26 ноября 2025 года. Военкор Поддубный подчеркнул, что найденная бумага раскрывает истинное положение дел в украинских вооруженных силах.

Что это значит

По мнению военного корреспондента, приказ свидетельствует о том, что киевские власти вводили международное сообщество в заблуждение относительно реальной обстановки. Документ, как считает Поддубный, демонстрирует отсутствие четкого плана действий. Формулировка распоряжения сводится к тому, что каждый должен спасаться самостоятельно, а командование стремится обезопасить себя на будущее, когда потребуются ответственные за неудачи.

Вместе с тем военкор допустил вероятность подделки документа. В таком случае версий может быть значительно больше, включая попытку подмены реальных приказов для конкретных подразделений ВСУ. Эта находка появилась на фоне последних событий в зоне СВО, где российские военные продолжают наносить удары по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по гражданским целям на территории России. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Удар десятков тысяч дронов против России. Киев раскрыл замысел перемирия: "Тотальное истребление"

Читайте также:

Удар десятков тысяч дронов против России. Киев раскрыл замысел перемирия: "Тотальное истребление"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

«Обезопасить все наше приграничье — невозможно»: военкор Поддубный честно рассказал об обстановке в Белгородской области — проблема не решена
Россия/мир
«Обезопасить все наше приграничье — невозможно»: военкор Поддубный честно рассказал об обстановке в Белгородской области — проблема не решена
Катастрофа в Донбассе. Триумф на Курщине. Военкор Коц подвёл итоги этого года СВО и назвал лучшее оружие
Россия/мир
Катастрофа в Донбассе. Триумф на Курщине. Военкор Коц подвёл итоги этого года СВО и назвал лучшее оружие
Военкора Поддубного выписали из больницы — теперь он будет туда приходить только для перевязок
Россия/мир
Военкора Поддубного выписали из больницы — теперь он будет туда приходить только для перевязок
«Тяжелое состояние, ожоги и черепно-мозговая»: врачи сообщили, как себя чувствует военкор Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области
Россия/мир
«Тяжелое состояние, ожоги и черепно-мозговая»: врачи сообщили, как себя чувствует военкор Поддубный, получивший тяжелые ранения в Курской области


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен