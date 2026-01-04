12:32, 04 янв 2026

Российские военные обнаружили документ, который проливает свет на реальную ситуацию в украинских войсках. Приказ был изъят у ликвидированного офицера ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом 4 января сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Что нашли у погибшего офицера

Речь идет о распоряжении командующего оперативным командованием «Схід» ВСУ, датированном 13 ноября 2025 года. В бумаге содержится требование эвакуировать личный состав и технику из ряда населенных пунктов, начиная с 20 ноября. Среди них — Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман и Даченское. Перемещение должно было осуществляться в район Доброполья.

В документе указывалось, что об исполнении распоряжения необходимо письменно доложить в штаб оперативного командования к 26 ноября 2025 года. Военкор Поддубный подчеркнул, что найденная бумага раскрывает истинное положение дел в украинских вооруженных силах.

Что это значит

По мнению военного корреспондента, приказ свидетельствует о том, что киевские власти вводили международное сообщество в заблуждение относительно реальной обстановки. Документ, как считает Поддубный, демонстрирует отсутствие четкого плана действий. Формулировка распоряжения сводится к тому, что каждый должен спасаться самостоятельно, а командование стремится обезопасить себя на будущее, когда потребуются ответственные за неудачи.

Вместе с тем военкор допустил вероятность подделки документа. В таком случае версий может быть значительно больше, включая попытку подмены реальных приказов для конкретных подразделений ВСУ. Эта находка появилась на фоне последних событий в зоне СВО, где российские военные продолжают наносить удары по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на атаки по гражданским целям на территории России. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok