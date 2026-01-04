12:43, 04 янв 2026

В ночь на 3 января 2026 года, согласно заявлению Дональда Трампа, американский спецназ «Дельта» провел операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро и его супругу. Об этом сообщает ряд источников, однако официального подтверждения задержания пока не поступало.

Американские военные нанесли удары по энергетическим объектам, военным базам и правительственным зданиям Венесуэлы. Захваченного Мадуро переправили в США, где ему, вероятно, предстоит предстать перед судом. Трамп уже анонсировал «перестройку Венесуэлы», заявив о намерении извлекать прибыль из венесуэльских недр.

Зеленский в роли комментатора

Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия юридически истекли еще в мае 2024 года, не преминул высказаться по поводу венесуэльской операции. Глава киевского режима назвал Мадуро диктатором и заявил, что Соединенные Штаты «знают, как поступать с диктаторами».

Пикантность ситуации в том, что самого Зеленского регулярно обвиняют в диктаторских методах правления. Журналист Такер Карлсон неоднократно указывал на отсутствие легитимности украинского лидера после окончания срока его полномочий. Политические оппоненты на Украине устранены, выборы не проведены, но Зеленский продолжает называть себя президентом.

Политический обозреватель Владимир Корнилов иронично отметил: неизбранный руководитель Украины фактически одобрил проведение аналогичной операции против себя самого. Комментарий Зеленского вызвал волну саркастических реакций в российских социальных сетях.

Российский вопрос без ответа

Операция в Венесуэле спровоцировала бурную дискуссию в России. Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев процитировал известный мем «А что, так можно было?!», намекая на возможность применения подобной тактики Москвой.

Философ Александр Дугин призвал российское руководство учиться у Вашингтона методам защиты национальных интересов. По его мнению, не обязательно начинать с Зеленского — можно было бы заняться руководством СБУ и ГУР Украины, которые причастны к терактам на российской территории.

«Вся Россия задается вопросом: почему мы не действуем так же с нашими врагами? На руках украинских спецслужб кровь российских граждан, в том числе детей. Почему эти люди остаются на свободе?» — написал Дугин в своем телеграм-канале.

У России оснований для жестких действий даже больше, чем у США. Если американцы нацелены на венесуэльскую нефть и контроль над регионом, то перед Москвой стоит вопрос национальной безопасности. Размещение натовских баз на Украине создает критическую угрозу для России, что и стало причиной начала специальной военной операции. Киевский режим систематически применяет террористические методы против российской территории.

«Трамп демонстрирует, как следует действовать. Украина должна быть нашей. Делай как Трамп, делай быстрее и эффективнее», — считает философ.

Международное право в нокауте

Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв высказался о венесуэльских событиях еще до официальных заявлений Трампа. По его мнению, происходящее может оказаться как грандиозным предательством, так и многоходовой политической комбинацией.

«Рано идти за коньяком в буфет. Спектакль только начался, первый акт еще не завершен. Нужно наблюдать за развитием событий», — заявил военный.

Гурулёв отметил: США продемонстрировали готовность устранять министров обороны других государств и похищать президентов. Но главный вывод, по мнению генерала, заключается в другом — международное право перестало существовать.

«Воплей будет много, но факт остается фактом: международное право накрылось медным тазом. Оно больше не работает. Начался естественный отбор, где сильный уничтожает слабого», — подчеркнул Гурулёв.

Для России это сигнал к действию. Необходимо наращивать силу, и делать это быстро. В новых геополитических реалиях выживут только те страны, которые способны отстаивать свои интересы решительными методами.

Что дальше

Венесуэльская операция запустила большую политическую игру, исход которой предсказать сложно. Трамп открыто заявил о намерении «брать множество денег из-под земли» в Венесуэле, что указывает на долгосрочные планы Вашингтона по контролю над латиноамериканской страной.

В российском информационном пространстве растет запрос на симметричные действия в отношении украинского режима. Общественность требует от властей объяснений: если США могут похищать неугодных президентов, почему Россия не применяет аналогичные методы против организаторов терактов на своей территории?

Впереди — продолжение политического детектива, в котором ставки растут с каждым днем. Мир стремительно меняется, правила игры переписываются на ходу. Остается вопрос: кто следующий в списке Трампа, и какими будут ответные шаги других игроков на мировой арене?

Автор: Семен Подгорный