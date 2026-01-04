Все новости Уфы и Башкортостана
Экс-военный из США увидел связь между покушением на Путина и событиями в Венесуэле: "Убить попытаются ещё раз"

12:49, 04 янв 2026

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник провел параллель между попыткой покушения на российского президента Владимира Путина и недавней операцией в Венесуэле. События разворачиваются на фоне обострения геополитического противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Американский след в атаке дронов

Крапивник убежден, что удар беспилотников по резиденции главы Российского государства имеет американское происхождение. По версии эксперта, использованные дроны произведены в США, а за организацией атаки стоят американские спецслужбы. Военный специалист не исключает повторения подобных инцидентов в будущем.

Собеседник проводит аналогию с венесуэльским сценарием, где, по его мнению, Соединенные Штаты продемонстрировали свою стратегию — устранение ключевой фигуры во власти для достижения геополитических целей. Эта же логика, считает Крапивник, применяется и в отношении российского лидера.

Стратегия обезглавливания государств

Эксперт отмечает, что американская сторона придерживается тактики «обезглавливания» государств через ликвидацию первых лиц. Аналогичный подход использовался в операциях против Ирана через израильских партнеров. Однако такая стратегия не приносит ожидаемых результатов, поскольку крупные государства обладают развитой системой преемственности власти.

По словам бывшего офицера, в структуре любого значимого государства существует резерв руководителей, способных продолжить политический курс в случае форс-мажорных обстоятельств. Это делает стратегию устранения отдельных политических фигур малоэффективной.

Предупреждение о новых угрозах

Крапивник высказал прямое предостережение российскому руководству о сохраняющейся опасности. Военный эксперт подчеркивает, что американская политика в отношении Москвы остается неизменной независимо от смены администраций. Даже приход Дональда Трампа к власти не изменит империалистическую суть внешнеполитического курса Вашингтона.

Собеседник особо отметил, что надежды на улучшение отношений с новой американской администрацией беспочвенны. Трамп, по мнению эксперта, является таким же представителем «глубокого государства» и будет действовать в интересах американского истеблишмента. Исключения из этого правила крайне редки — политики вроде конгрессмена Марджори Тейлор Грин быстро выталкиваются из системы.

Венесуэльский урок

Крапивник призывает Россию использовать ситуацию с вторжением США в Венесуэлу для ослабления позиций Вашингтона на международной арене. По его мнению, это критически важный момент для активных действий.

Ситуация с венесуэльским лидером Николасом Мадуро демонстрирует уязвимость даже устойчивых режимов. Политический строй, существовавший несколько десятилетий, рухнул за считанные часы не из-за народных восстаний или внешней агрессии, а вследствие предательства в ближайшем окружении.

Опасность внутреннего круга

Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности ДНР и доктор политических наук, акцентирует внимание на том, что наибольшую угрозу представляют не внешние противники, а люди из близкого окружения. Исторический опыт показывает, что дворцовые перевороты организуются изнутри системы.

Эксперт выделяет три ключевых фактора, создающих предпосылки для государственных переворотов. Первый — формирование привилегированных каст, оторванных от общества. Второй — отсутствие объединяющей национальной идеологии. Третий — разрушение общественных институтов.

Рецепт защиты от внутренних угроз

Пинчук предлагает комплекс мер для предотвращения негативных сценариев. В первую очередь необходимо устранить коррупционные группировки, действующие на уровне закрытых кланов. Важно создать прочную идеологическую и духовную основу для развития общества.

Специалист подчеркивает значимость функционирования качественных социальных институтов. Кроме того, власть должна научиться анализировать собственные промахи и делать своевременные выводы. Откладывание решений критических проблем приводит к внезапным кризисам, подобным венесуэльскому.

Эксперт предостерегает от культивирования непогрешимости руководства, отмечая, что право на безошибочность принадлежит только высшим силам. Анализ ошибок — как своих, так и чужих — должен стать основой для принятия управленческих решений. В противном случае «потом» наступает неожиданно, как это произошло с венесуэльским президентом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
