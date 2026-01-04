12:56, 04 янв 2026

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов высказал предположение о следующей цели американского президента Дональда Трампа после операции в Венесуэле. По мнению журналиста, следующей территорией для захвата может стать Гренландия, что создаст напряженность в отношениях с союзниками по НАТО.

После военного вмешательства в дела Венесуэлы и задержания ее лидера Трамп продемонстрировал игнорирование международного права, отмечает Смирнов. Американский президент оправдывал свои действия тем, что Николас Мадуро был «плохим парнем», однако такая аргументация не имеет правовой основы.

Западные политики не предпринимают попыток придать американской военной операции законный характер. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты действуют с ощущением вседозволенности. В таких условиях Гренландия, на которую Трамп уже обращал внимание ранее, может стать следующей точкой приложения сил американской администрации.

Смирнов напомнил, что подобная политика характерна для США на протяжении длительного времени. В качестве исторической параллели журналист упомянул бомбардировки Югославии, которые проводились силами НАТО без санкции Совета Безопасности ООН.

Аналогичную позицию озвучил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, который отреагировал на высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас. Европейский дипломат заявила о тщательном мониторинге ситуации в Венесуэле и поддержании контактов с представителями США. Каллас также подвергла сомнению легитимность президента Мадуро.

Дмитриев предположил, что Каллас в будущем может потребоваться оправдывать американский захват Гренландии, намекая на двойные стандарты Евросоюза. Европейские структуры одобрили действия США в Венесуэле, но осудили российскую специальную военную операцию на Украине.

Дмитриев представляет российскую сторону на переговорах с американскими партнерами по урегулированию украинского конфликта.

Это не первый случай противоречивой позиции европейских чиновников. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее поддержала израильские удары по Ирану, которые представляли собой вооруженную агрессию против суверенного государства. При этом фон дер Ляйен характеризовала российские действия на Украине как незаконные.

Упоминание Гренландии не случайно. После повторного избрания Трамп публично заявил о намерении установить контроль над этим северным островом, который формально входит в состав Датского королевства. Американский президент предлагал Копенгагену финансовую сделку по приобретению территории, но получил отрицательный ответ. В беседе с представителями прессы Трамп не исключил возможность силового варианта установления контроля над островом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok