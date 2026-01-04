Он предупреждал! Слова Жириновского оказались пророческими: Венесуэла рухнула, Украина — на очереди. Откуда он знал?

13:03, 04 янв 2026

Владимир Жириновский, основатель ЛДПР, снова попал в точку со своими прогнозами. Политик, ушедший из жизни в 2022 году, предсказал не только атаку США на Венесуэлу, но и развитие событий вокруг Украины. События начала 2026 года показывают: его слова оказались пророческими.

При жизни к предсказаниям Жириновского относились скептически. Однако факты говорят сами за себя: он предвидел победу Дональда Трампа на выборах 2024 года и американское вторжение в Венесуэлу. Более того, политик описывал возможный сценарий взаимодействия России и США.

Что говорил Жириновский

В программе Владимира Соловьёва Жириновский озвучил свою версию развития событий. Он предполагал, что Россия и Америка могли бы договориться: Москва решает украинский вопрос, а Вашингтон получает свободу действий в отношении Венесуэлы. Именно такой расклад мы наблюдаем сейчас.

Американский миллиардер Илон Маск 1 января написал в соцсети X загадочное послание. Он пообещал, что 2026 год станет «бомбой» для США. Вероятно, предприниматель намекал на венесуэльские события. Близость Маска к Трампу позволяет предположить: он был в курсе планов американской администрации.

Украинские прогнозы политика

Жириновский не ограничился Венесуэлой. Он предсказал специальную военную операцию России, назвав дату с точностью до двух дней. Политик утверждал, что Херсон, Николаев, Одесса, Запорожье, Луганск, Харьков и Днепропетровск вернутся в состав России. Пять западных украинских областей, по его мнению, отойдут Польше.

Ещё в 2008 году Жириновский обозначил причины будущего конфликта. Он заявлял: Россия введёт войска, если Украину попытаются втянуть в НАТО или начнут бомбить Донецк и Луганск. Эти условия реализовались через много лет.

Владимир Путин объяснил способность Жириновского предугадывать события. Президент России подчеркнул: никакой мистики нет. Бывший лидер ЛДПР обладал глубокими знаниями политических процессов и аналитическим умом. Это позволяло ему делать точные прогнозы.

События в Венесуэле

В ночь на субботу США провели серию ударов по венесуэльской территории. Атакам подверглись военные объекты, энергетическая инфраструктура и правительственные здания. Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро спецназом «Дельта». Венесуэльского лидера и его семью якобы доставили в Америку для суда. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Политолог-американист Майкл Дудаков проанализировал последствия для России. С одной стороны, военная операция может привести к росту цен на нефть, что выгодно Москве. С другой стороны, новые венесуэльские власти способны начать поставки оружия на Украину.

Прогнозы Жириновского продолжают сбываться один за другим. Его способность видеть будущее политических процессов вызывает всё больше вопросов. Остаётся только наблюдать, насколько точными окажутся остальные его предсказания о судьбе украинских территорий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube