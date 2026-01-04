Как операция США в Венесуэле может повлиять на СВО? Эксперт указал на тревожный факт

13:10, 04 янв 2026

Соединенные Штаты организовали военную операцию против Венесуэлы в ночь на 4 января 2026 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Политологи предупреждают, что действия Вашингтона могут отразиться на специальной военной операции России.

В субботу американские вооруженные силы нанесли серию ракетных ударов по венесуэльским целям. Под обстрел попали военная инфраструктура, энергетические объекты и правительственные здания. По словам Трампа, спецназ «Дельта» захватил президента Николаса Мадуро вместе с женой и доставил их на территорию США.

Политолог-американист Малек Дудаков охарактеризовал происходящее как классическую операцию по смене режима. При благоприятном для Вашингтона развитии событий Мадуро сменит представитель оппозиции, возможно, Мария Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира в 2025 году.

Существует альтернативный сценарий, при котором власть достанется одному из сторонников действующего президента. В таком случае внешняя и внутренняя политика Каракаса останется прежней. Наихудший вариант для США предполагает захват страны наркокартелями, что превратит Венесуэлу в несостоявшееся государство по образцу Ливии или Гаити.

Эксперт выразил сомнение в готовности Трампа использовать сухопутные войска при провале плана по установлению марионеточного правительства. Подобное вмешательство грозит Америке повторением вьетнамского сценария с партизанской войной в джунглях. Превосходство в вооружении не гарантирует победу, особенно учитывая вероятное применение боевиками дронов.

Влияние на Россию и СВО

События в южноамериканской республике способны затронуть Россию, несмотря на географическую удаленность. В краткосрочной перспективе военно-политический кризис приведет к росту нефтяных котировок, поскольку Венесуэла входит в число крупнейших мировых экспортеров углеводородов.

Более серьезную угрозу представляет возможное влияние на ход специальной военной операции. Дудаков предупредил о риске активных поставок венесуэльского оружия Украине для пополнения бюджета новыми властями или картелями. Подобное развитие событий наиболее вероятно при успешном свержении Мадуро американцами.

«Посмотрим, к чему это всё приведёт. Ситуация непредсказуемая, рисков очень много — для Венесуэлы, для Трампа и всего латиноамериканского региона», — подчеркнул политолог.

Предыстория конфликта

Противостояние США и Венесуэлы имеет длительную историю. Ранее Вашингтон организовал морскую блокаду южноамериканской страны и задерживал танкеры с нефтью. Каракас отвечал задействованием береговой охраны и военной авиации для защиты судов, что создавало угрозу масштабного конфликта. В итоге Трамп выбрал силовой вариант со сменой режима и захватом главы государства.

Цели американского президента многоплановы. Первая задача — установление контроля над правительством, которое пресечет деятельность наркокартелей и прекратит поставки наркотиков в США. Вторая — получение рычагов влияния на мировые цены через регулирование венесуэльской нефтедобычи.

Ранее США использовали для обвала котировок давление на Саудовскую Аравию, но арабское королевство постепенно обрело независимость от Вашингтона. По мнению экономиста Михаила Хазина, Трамп стремится превратить Америку в энергетическую сверхдержаву и монетизировать торговлю ресурсами. Попытка госпереворота в Венесуэле вписывается в эту стратегию.

Развитие ситуации зависит от множества факторов, включая реакцию международного сообщества и внутренних сил Венесуэлы. Последствия операции могут ощутить не только латиноамериканский регион, но и другие части света, включая зону проведения российской специальной военной операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen