В Донбассе разворачивается масштабное наступление российских войск, которое радикально меняет стратегическую картину специальной военной операции. В понедельник, 29 декабря 2025 года, на совещании у Верховного главнокомандующего с участием высшего военного руководства министр обороны Андрей Белоусов доложил о выполнении плановых задач, а по некоторым направлениям отметил опережение графика, пишет Царьград.

После взятия Северска российские подразделения развивают стремительное продвижение к Славянску — следующему стратегическому узлу обороны противника. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о высоких темпах наступления, включая успехи в районе Лимана. Эти военные достижения существенно изменили политическую повестку конфликта.

Заявление президента

Владимир Путин выступил с исключительно жёстким заявлением, фактически поставив точку в вопросе возможных переговоров на прежних условиях. Президент заявил, что российская сторона практически утратила заинтересованность в добровольном отводе украинских формирований с занимаемых территорий.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по совершенно разным соображениям», — подчеркнул глава государства.

Путин чётко обозначил готовность России решать задачи СВО военным путём, если противоположная сторона не примет мирные условия. При этом президент отметил, что на Западе есть разумные политики, которые рекомендуют Киеву согласиться на достойное завершение конфликта.

Военная логика диктует условия

Столь категоричная позиция означает, что временной промежуток для дипломатических манёвров украинского руководства стремительно сокращается. Военная составляющая становится определяющим фактором, который диктует всё более жёсткие условия урегулирования. Стратегическая инициатива надёжно закреплена за российскими силами.

Падение Славянска, за которым последует Краматорск, создаст оперативный простор и фактически завершит освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Член президиума «Офицеров России» полковник Тимур Сыртланов оценивает перспективы следующим образом.

«Русская армия в Донбассе ведёт успешное наступление, и любое затягивание переговоров Киевом играет нам на руку. Поскольку, если уж не мирным путём, то военным эти территории будут обязательно освобождены. Тогда сама необходимость в переговорах на эту тему отпадёт», — заявил военный эксперт.

Полковник подчеркнул простую арифметику войны: чем дольше киевский режим откладывает мирное урегулирование, тем меньше территорий останется в его распоряжении. Следующие условия для Украины будут только хуже.

Покровск и Купянск: контрудары или ловушка

На фоне российского наступления украинская сторона заявляет о подготовке контрудара в районе Покровска. Однако военные эксперты оценивают эти планы весьма скептически, считая их отчаянной попыткой сковать российские силы ценой огромных потерь без реальной возможности изменить ход кампании.

Военный корреспондент Евгений Линин, участник СВО, анализирует украинские планы с практической точки зрения. По его словам, рассматриваемое контрнаступление под Покровском могло бы состояться только при условии реальной концентрации сил. Однако всё, что приближается к линии соприкосновения, методично уничтожается артиллерией и дронами.

«Прорвать эту линию крайне сложно, и украинская сторона несёт большие потери при каждой подобной попытке. Это наглядно видно на примере Мирнограда, где ВСУ уже несколько раз пытались пробить коридор к окружённой группировке, в составе которой остались элитные подразделения вроде 25-й бригады и бригады морской пехоты. Эти попытки завершились провалом», — отмечает военкор.

Аналогичную картину Линин рисует и по боям под Купянском, где украинским подразделениям удалось закрепиться на отдельных улицах. Военный корреспондент считает, что разницы нет, защищать ли подвал от одной штурмовой группы или от двух — украинская сторона может набивать эти подвалы, неся потери, но организовать достаточные силы для реального контроля над городом не получится.

«Это ловушка, в которую они продолжают стремиться. При этом сам Купянск, как и Покровск, не имеет для ВСУ стратегического значения. Даже если им удастся накопить войска и развязать городские бои, это превратится для украинской стороны в очередную кровавую баню, аналогичную бахмутской», — констатирует эксперт.

По его мнению, реально переломить ситуацию у Украины не получается. Перед встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа киевскому руководству было необходимо продемонстрировать хоть какие-то тактические успехи. Вот что смогли организовать — то и организовали.

Стратегия давления

Россия, судя по всему, переходит к стратегии максимального военного давления с целью создания неоспоримых фактов на земле. Заявление президента — это декларация намерения добиваться полной реализации целей СВО силовым путём. Последующие недели станут периодом наращивания этого давления.

Результатом текущего наступления, по прогнозам военных экспертов, станет полный разгром украинских войск в Донбассе, который вынудит Киев капитулировать на продиктованных Москвой условиях. Время для компромиссных решений истекает, а военная машина набирает обороты, методично перемалывая украинскую оборону.

