Российские военные специалисты телеграм-канала «НгП РаZVедка» раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа о якобы «лучшей со времен Второй мировой войны» операции в Венесуэле. Эксперты провели сравнительный анализ американской операции «Полуночный молот» с российскими военными действиями в Крыму в 2014 году.

Военные эксперты признали некоторую оперативность действий США в венесуэльской столице, однако указали на существенные недостатки миссии. По информации The New York Times, во время рейда американского спецназа погибли около 80 человек, включая мирных жителей. Специалисты отметили многочисленные нарушения международного права — от вторжения на территорию суверенного государства до захвата главы иностранного государства.

Авторы канала обратили внимание на специфику проведения операции в Каракасе. Тяжелые транспортные вертолеты «Чинук», отличающиеся высоким уровнем шума и заметностью, беспрепятственно летали над мегаполисом при полном освещении. При этом ни одна единица венесуэльских вооруженных сил не открыла огонь по воздушным целям — не было зафиксировано применения стрелкового оружия, зенитных комплексов или переносных зенитно-ракетных систем.

Военные специалисты провели гипотетическое сравнение с российско-украинским конфликтом. По их оценке, аналогичные летательные аппараты над позициями любой из противоборствующих сторон были бы немедленно уничтожены огнем с земли. Эксперты сравнили ситуацию с невероятным сценарием, при котором украинский военный вертолет Ми-8 беспрепятственно высаживает десант на Красной площади, или российский Ми-26 совершает рейд в район Житомира.

В качестве примера более масштабной и сложной операции военные аналитики привели события 2014 года в Крыму. Тогда под российский контроль перешел целый полуостров, а не отдельный объект в городе. Эксперты напомнили о профессиональной эвакуации тогдашнего украинского президента Виктора Януковича, проведенной российскими спецслужбами не для расправы, а для обеспечения безопасности.

Авторы канала указали на двойные стандарты в оценке военных операций. Когда речь заходит о крымских событиях, критики утверждают, что там «никто не сопротивлялся» и все решили ФСБ совместно с морской пехотой Черноморского флота. Однако в случае с Венесуэлой те же комментаторы восхваляют американских спецназовцев за то, что по ним «никто не стрелял», приписывая успех ЦРУ и подразделению «Дельта».

Военные эксперты подчеркнули важность профессиональной информационной работы, способной объективно анализировать подобные ситуации. По их мнению, вместо оправданий за действия, не требующие оправданий, необходимо развенчивать создаваемые иллюзии о «непревзойденности» определенных операций. Специалисты отметили циничность ситуации, когда одинаковые по сути действия получают диаметрально противоположные оценки в зависимости от политической конъюнктуры.

