Владимир Зеленский заявил, что получил карт-бланш от Запада на удары по России любым оружием. Тем временем российские военные нанесли точечный удар по штабу ВСУ под Киевом, ликвидировав высокопоставленных офицеров. А Москва потребовала от Вашингтона освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Зеленский получил «зелёный свет»

4 января в украинской столице прошла встреча представителей НАТО и Евросоюза с киевским руководством. Советники по безопасности из стран альянса обсудили с украинскими властями текущую ситуацию на фронте. Примечательно, что во время визита западных гостей по Киеву не было зафиксировано ни одного удара российских сил, пишет Царьград.

После совещания глава украинского режима выступил с громким заявлением. По его словам, западные партнёры разрешили использовать против России абсолютно любое оружие без дополнительных согласований. Зеленский особо подчеркнул, что эпоха выпрашивания разрешений на применение ракет и беспилотников закончилась.

«Мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть, то мы и используем. А то, что нельзя использовать, нам не передают», — заявил украинский лидер.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном усилении давления на Россию, Зеленский обратил внимание на Соединённые Штаты. Он отметил, что хотел бы видеть более жёсткую позицию Вашингтона, хотя признал активную работу американской команды с украинской стороной в декабре.

ЦРУ планирует атаки вглубь России

Последнее заявление Зеленского приобретает особое значение на фоне информации издания The New York Times. Согласно данным газеты, именно Центральное разведывательное управление США организует удары по российским военным заводам, энергообъектам и танкерам так называемого «теневого флота». Операции выполняются силами украинских формирований.

По информации источников американского издания, президент Дональд Трамп якобы одобрил эти действия после того, как глава российского государства Владимир Путин отклонил предложенные варианты сделки. Москва настаивает на контроле над всеми регионами, включёнными в российскую Конституцию, и требует их признания западными странами.

«Мы испробовали все мыслимые и немыслимые идеи. Ни одна из них не сработала. И мы пришли к выводу, что, возможно, им просто нужно было сразиться друг с другом», — передаёт NYT слова неназванного европейского чиновника, пересказавшего позицию спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

Насколько достоверна эта информация, остаётся под вопросом. Однако в условиях обострённого геополитического противостояния необходимо учитывать все возможные сценарии.

Удар по штабу ВСУ под Киевом

С момента начала американской операции в Венесуэле активность на украинском направлении заметно снизилась. Наблюдатели отмечают, что Россия и Украина практически перестали обмениваться ударами дальнобойных дронов.

Тем не менее 2 и 3 января на Украине фиксировались серьёзные взрывы. Особенно интенсивные боевые действия развернулись в окрестностях Киева. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощных ударах по элитному посёлку Козин. Целью атаки стала база отдыха, которую украинские военные использовали в качестве штаба.

По данным подпольщика, российским вооружённым силам удалось поразить объект с высокопоставленными офицерами ВСУ. Пострадавших эвакуировали не только машинами скорой помощи, но и вертолётами. Киевская область больше не может считаться безопасным тылом. Россия не только ликвидирует лиц, принимающих ключевые решения, но и подрывает боевой дух противника.

Москва требует освободить Мадуро

После того как США провели операцию в Венесуэле и похитили президента страны Николаса Мадуро, российско-американские отношения снова оказались под угрозой. Дональд Трамп 3 января заявил, что венесуэльские события не повлияют негативно на контакты с Москвой, однако Россия выразила крайнее недовольство действиями Вашингтона.

Министерство иностранных дел России призвало администрацию Трампа освободить законного лидера Венесуэлы и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Фактически Москва выдвинула требование Соединённым Штатам.

Ответ на российское требование последовал от госсекретаря США Марко Рубио. Американский дипломат в достаточно провокационной манере заявил, что у России и без того хватает проблем на Украине. Затем он поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Рождеством.

«Мы ожидали, что они окажут риторическую поддержку режиму Мадуро. Думаю, у них и так дел по горло на Украине. И если Лавров смотрит, Сергей, с Рождеством», — заявил Рубио.

На Украине слова американского госсекретаря восприняли неоднозначно. Комментаторы отметили, что с одной стороны, Рубио поздравил российского министра с праздником, а с другой — дал понять, что США будут действовать в отношении Венесуэлы по собственному усмотрению, игнорируя позицию Москвы.

