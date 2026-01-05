12:40, 05 янв 2026

Американские военные провезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро по Нью-Йорку в открытом фургоне, окруженном бронированной техникой. Событие произошло после операции США «Абсолютная решимость». Об этом сообщили российские СМИ.

В социальных сетях появились кадры, где венесуэльский лидер находится в фургоне с распахнутыми дверями. По бокам движутся военные бронемашины с включенными сиренами. Люди в военной форме сидят рядом с Мадуро в салоне. На каждом светофоре к машине подбегают прохожие и представители прессы. Военные в такие моменты раздраженно закрывают двери фургона.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко сравнил происходящее со средневековыми методами. По его словам, США демонстрируют право сильного, захватывая территории с ценными ресурсами, в данном случае венесуэльскую нефть. Журналист отметил, что такая публичная демонстрация пленника напоминает инквизиторские традиции. Он написал в своем телеграм-канале, что для завершения картины не хватает только казни с отсечением головы и водружением ее на кол.

Руденко подчеркнул, что в современном мире действует единственное право — право силы. Он заявил, что для получения уважения недостаточно джентльменского поведения. Необходимо демонстративно побеждать противников, чтобы вызывать страх и признание.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев заявил, что венесуэльские события стали важным уроком. После американской операции возник вопрос «А что, так можно было?», который остается актуальным. Гурулев отметил, что ключевой вывод касается не только Венесуэлы. По его мнению, произошел крах международного права, и созыв Совета безопасности ООН ничего не изменит.

Генерал подчеркнул, что сегодня выживает только сильный. Идет естественный отбор, где сильный поглощает слабого. Другого варианта развития событий не существует. Гурулев связал эту ситуацию с необходимостью для России оставаться мощной державой. Он напомнил, что именно поэтому была начата специальная военная операция.

По словам депутата, России нельзя снижать темпы, поскольку противник не стоит на месте и наращивает силы. Слабость приведет к поглощению, поэтому требуется постоянное усиление позиций. События в Венесуэле демонстрируют новую реальность международных отношений, где формальные правовые нормы уступают место демонстрации силы.

Провоз Мадуро по улицам Нью-Йорка стал символом того, как великие державы решают вопросы в современном мире. Методы напоминают практики далекого прошлого, когда побежденных правителей демонстрировали толпе. США показали готовность действовать открыто и жестко, не оглядываясь на международные институты и общественное мнение других стран.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok