"На бис" не будет: Удел Долиной – малые залы и провинция. Как работает культура отмены в России?

12:48, 05 янв 2026

Концерт Ларисы Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта, не состоится. Выступление должно было пройти в Московском международном доме музыки, однако организаторы отказались от мероприятия. Источники сообщают, что после скандала с квартирой в России фактически запустился механизм «культуры отмены» в отношении артистки.

Осенью прошлого года певица представила юбилейную программу к своему 70-летию. Планировалось, что с этим концертом она будет гастролировать по стране в течение всего 2026 года. Однако реализовать задуманное оказалось непросто.

Провал в Туле

4 января Долина должна была выступить в Туле. Зал рассчитан на 724 человека, но билеты практически не продавались. На онлайн-площадке значилось 349 проданных мест, хотя реальная цифра была вдвое меньше. Организаторы часто выкладывают билеты блоками, создавая видимость активного спроса.

Жители города рассказывали в социальных сетях, что им предлагали приобрести билеты на концерт с существенной скидкой, но желающих почти не нашлось. В итоге было реализовано лишь 15 процентов мест. Выступление отменили, объяснив это «нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки».

Москва остается без юбилея

Столичный концерт изначально планировался на конец 2025-го, но из-за слабых продаж его перенесли на 6 марта. Долина обещала поклонникам «праздничную версию» перед Международным женским днем. На личном сайте певицы мероприятие до сих пор указано в афише, но кнопка покупки билетов ведет на страницу с сообщением «Элемент не найден».

По информации портала Starhit, дело не только в низком спросе. Организаторов буквально засыпали звонками граждане, требовавшие отменить выступление. Люди не могут забыть историю с «нехорошей квартирой», которая серьезно подпортила имидж артистки.

Представители Московского международного дома музыки сообщили Долиной об отмене из-за «большого количества негативных обращений и жалоб со стороны зрителей». Площадка не останется пустовать — 6 марта там выступят Пелагея и Петр Дранга с программой «Вечер неофолка».

Поиски новой сцены

Команда певицы пытается найти альтернативную площадку для выступления в тот же день, но шансы невелики. Предпраздничные даты разобраны задолго до событий, а официального объявления об отмене так и не последовало. Даже если удастся договориться с каким-то залом, вопрос продажи билетов остается открытым.

В ближайшее время Долиной предстоят гастроли по регионам и концерты в небольших залах Подмосковья. Примечательно, что эти мероприятия даже не анонсируются на официальном сайте артистки. Команда певицы намеренно избегает лишнего внимания к выступлениям.

Причин для такой скрытности две. Во-первых, существует риск отмены из-за плохих продаж. Во-вторых, команда опасается внимания блогеров и журналистов — негативные публикации могут нанести еще больший урон репутации как самой Долиной, так и организаторов концертов.

Реклама появляется только в городах проведения. Певице необходимо продолжать работать, причем в спокойной обстановке для лояльной аудитории, которая готова прийти на ее выступления несмотря ни на что.

Перспективы

Эксперты полагают, что ситуация может измениться во второй половине 2026 года. К тому времени шумиха вокруг скандала с квартирой должна утихнуть, и это перестанет влиять на концертный график артистки. Пока же ей приходится довольствоваться малыми залами и провинциальными площадками, где история с «нехорошей квартирой» не вызывает столь острой реакции публики.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
