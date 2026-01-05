Все новости Уфы и Башкортостана
Срочное. Атаки на резиденцию Путина не было? Трамп сказал своё слово. Ну и ну

12:54, 05 янв 2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в атаку украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Заявление было сделано 5 февраля 2026 года в Вашингтоне. Информация об этом поступила от американского лидера после проверки данных американской стороной.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря сообщил о попытке украинского режима атаковать резиденцию российского президента в Новгородской области. По его данным, в направлении объекта были запущены 91 беспилотный летательный аппарат. Глава МИД отметил, что в связи с этими событиями Россия будет вынуждена пересмотреть переговорную позицию.

Во время телефонного разговора Путин рассказал Трампу о произошедшем инциденте. Помощник российского президента Юрий Ушаков передал реакцию американского коллеги: тот был шокирован сообщением и возмущён действиями украинской стороны. Трамп тогда заявил, что не мог предположить такого развития событий.

Однако спустя неделю глава Белого дома изменил позицию. Согласно его словам, американские специалисты проверили информацию и пришли к выводу, что атаки на резиденцию не было. Трамп отметил, что нечто действительно произошло в той местности, но сам объект не находился под ударом.

На вопрос о причинах первоначальной реакции Трамп пояснил, что 29 декабря узнал о событиях впервые и отреагировал на основе полученных данных. Позже американская сторона провела собственную проверку, результаты которой привели к иным выводам. Трамп подчеркнул, что надеется на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Американский президент также сделал экономическое заявление относительно помощи Украине. По его словам, средства, которые экс-президент Джо Байден направил Киеву, уже вернулись в казну США благодаря сделке с Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам. Трамп выразил уверенность, что соглашение принесёт Вашингтону прибыль больше, чем было потрачено на поддержку украинской стороны.

Министерство обороны России ранее предоставило детальную информацию о событиях 29 декабря. Военные установили, что беспилотники запускались с территорий Сумской и Черниговской областей. Данные файла с полётным заданием подтвердили, что целью являлась резиденция президента. Оборонное ведомство сообщило о намерении передать результаты расследования американским коллегам.

В российском военном ведомстве не сомневаются в том, что противник целенаправленно пытался нанести удар по резиденции. В Кремле неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, но отмечали, что администрация Зеленского выдвигает неприемлемые условия. Российская сторона предупреждала, что в случае отказа от мирного урегулирования цели будут достигнуты военным путём, а требования станут жёстче.

