13:14, 05 янв 2026

Владимир Зеленский провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности из стран так называемой «Коалиции желающих». На трех панельных дискуссиях обсуждались перспективы восстановления Украины и вопросы гарантий безопасности.

Что изменилось

По итогам переговоров глава украинского государства сделал заявление о начале новой фазы конфликта. Согласно его словам, Киев теперь самостоятельно принимает решения о применении западного вооружения.

«То, что у нас есть, то мы и используем. А то, что нельзя использовать — нам не передают», — отметил Зеленский.

Остается неясным, какие именно типы вооружений попали в категорию запрещенных. Предположительно, речь идет о ядерном оружии и ракетах дальнего радиуса действия «Томагавк». В конце декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС о существенном росте числа ударов дальнобойными западными ракетами Storm Shadow и ATACMS.

Планы по усилению давления

Зеленский заявил о намерении добиваться усиления давления на Россию со стороны стран НАТО. Киев продолжит требовать расширения поддержки от западных партнеров, особенно в сфере противовоздушной обороны.

«Каждая ракета для систем ПВО, которая сейчас хранится где-то на складах у партнеров», необходима Украине, подчеркнул глава государства.

Реакция США

Вопрос о передаче ракет «Томагавк» остается закрытым. Когда украинская сторона попыталась атаковать резиденцию президента России Владимира Путина перед Новым годом, американский президент Дональд Трамп высказался по этому поводу. Он отметил, что хорошо, что ВСУ не получили «Томагавки», поскольку украинское руководство не видит «красных линий». Действия Киева могут привести к эскалации конфликта до глобального масштаба.

Заявления украинского лидера свидетельствуют о том, что Киев намерен продолжать военные действия. Если европейские партнеры поддержат такую линию, ситуация может серьезно обостриться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru