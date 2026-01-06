12:15, 06 янв 2026

В Харьковской области разворачивается стратегическая операция украинских войск, которая на первый взгляд выглядит как бессмысленная трата ресурсов. Западные эксперты полагают, что за упорными боями под Купянском скрывается продуманный план по срыву планов российского командования на 2026 год.

Аналитики из Telegram-канала «Военная хроника» со ссылкой на западных военных экспертов раскрыли возможную логику действий ВСУ. Непрекращающиеся контратаки в районе Купянска и активность около Покровска могут быть частью масштабной стратегии по выигрышу времени. Украинское командование намеренно связывает российские силы боями на этих направлениях, одновременно форсируя строительство оборонительных укреплений в других районах.

По мнению специалистов, главная задача Киева — не допустить выхода российской армии на оперативный простор во время предполагаемого крупного наступления весной-летом текущего года. Эксперты указывают, что основной удар может быть нанесен в направлении связки Краматорск-Славянск с дальнейшим продвижением к Павлограду и Днепропетровску. Такой сценарий предполагает глубокое рассечение линии фронта.

Именно поэтому украинские части, включая элитные подразделения с западным вооружением, ведут изнурительные бои под Купянском и Покровском. За каждый выигранный день Киев платит огромную цену в живой силе и технике. Как отмечают военные обозреватели, Купянск постепенно превращается не в точку для развития успеха, а в «пылесос ресурсов», требующий постоянного пополнения для предотвращения обвала всего фронта.

Стратегия украинского командования строится на том, чтобы израсходовать наиболее боеготовные бригады в локальных контрнаступлениях, получив взамен время для создания многоуровневой обороны на краматорско-славянском направлении. Однако успех этого плана зависит от двух ключевых факторов: достаточности времени и эффективности использования ресурсов.

Аналитики предупреждают о рисках подобной тактики. Если выигранное время не будет использовано для построения качественной обороны, способной противостоять масштабному наступлению, жертвы окажутся напрасными. Купянск может стать очередным рубежом, утраченным после продолжительного противостояния, не выполнив свою стратегическую роль в общем замысле украинского командования.

Текущая ситуация показывает, что бои за Купянск — это не просто борьба за контроль над городом, а элемент сложной игры на опережение, от исхода которой может зависеть развитие событий на всем фронте в ближайшие месяцы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru