Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

ВСУ неспроста вгрызаются в Купянск: Хитрая стратегия противника раскрыта

ВСУ неспроста вгрызаются в Купянск: Хитрая стратегия противника раскрыта

12:15, 06 янв 2026

В Харьковской области разворачивается стратегическая операция украинских войск, которая на первый взгляд выглядит как бессмысленная трата ресурсов. Западные эксперты полагают, что за упорными боями под Купянском скрывается продуманный план по срыву планов российского командования на 2026 год.

Аналитики из Telegram-канала «Военная хроника» со ссылкой на западных военных экспертов раскрыли возможную логику действий ВСУ. Непрекращающиеся контратаки в районе Купянска и активность около Покровска могут быть частью масштабной стратегии по выигрышу времени. Украинское командование намеренно связывает российские силы боями на этих направлениях, одновременно форсируя строительство оборонительных укреплений в других районах.

По мнению специалистов, главная задача Киева — не допустить выхода российской армии на оперативный простор во время предполагаемого крупного наступления весной-летом текущего года. Эксперты указывают, что основной удар может быть нанесен в направлении связки Краматорск-Славянск с дальнейшим продвижением к Павлограду и Днепропетровску. Такой сценарий предполагает глубокое рассечение линии фронта.

Именно поэтому украинские части, включая элитные подразделения с западным вооружением, ведут изнурительные бои под Купянском и Покровском. За каждый выигранный день Киев платит огромную цену в живой силе и технике. Как отмечают военные обозреватели, Купянск постепенно превращается не в точку для развития успеха, а в «пылесос ресурсов», требующий постоянного пополнения для предотвращения обвала всего фронта.

Стратегия украинского командования строится на том, чтобы израсходовать наиболее боеготовные бригады в локальных контрнаступлениях, получив взамен время для создания многоуровневой обороны на краматорско-славянском направлении. Однако успех этого плана зависит от двух ключевых факторов: достаточности времени и эффективности использования ресурсов.

Аналитики предупреждают о рисках подобной тактики. Если выигранное время не будет использовано для построения качественной обороны, способной противостоять масштабному наступлению, жертвы окажутся напрасными. Купянск может стать очередным рубежом, утраченным после продолжительного противостояния, не выполнив свою стратегическую роль в общем замысле украинского командования.

Текущая ситуация показывает, что бои за Купянск — это не просто борьба за контроль над городом, а элемент сложной игры на опережение, от исхода которой может зависеть развитие событий на всем фронте в ближайшие месяцы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Опасались. И вот оно случилось: Невероятное заявление Зеленского. Русским приготовиться — в НАТО дали "отмашку"

Читайте также:

Опасались. И вот оно случилось: Невероятное заявление Зеленского. Русским приготовиться — в НАТО дали "отмашку"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Атака на Курск — всего лишь прикрытие»: военные эксперты раскрыли хитрую тактику ВСУ — Белгороду нужно приготовиться, это начнется совсем скоро
Россия/мир
«Атака на Курск — всего лишь прикрытие»: военные эксперты раскрыли хитрую тактику ВСУ — Белгороду нужно приготовиться, это начнется совсем скоро
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Россия/мир
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Берут поселок за поселком: Генштаб ВСУ признал критическую ситуацию в Харьковской области — катастрофа все ближе
Россия/мир
Берут поселок за поселком: Генштаб ВСУ признал критическую ситуацию в Харьковской области — катастрофа все ближе
«Готовят контрудар»: Разведка узнала планы ВСУ на новогодние праздники. Военные уже наготове
Россия/мир
«Готовят контрудар»: Разведка узнала планы ВСУ на новогодние праздники. Военные уже наготове


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен