Доктор политических наук и бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук проанализировал возможное развитие специальной военной операции в наступившем году. Материал опубликован на сайте «Первого русского» 6 января 2026 года.

Экономическая устойчивость как ключевой фактор

Политический обозреватель Царьграда считает, что центральным вопросом текущего периода станет экономическая выносливость противоборствующих сторон. Для достижения перелома в пользу Москвы необходимо объективно оценить существующие вызовы: определённые трудности российской экономики и появляющиеся ресурсы украинской стороны.

Аналитик указывает, что надежды противника на стремительный хозяйственный крах России в 2026-м году выглядят нереалистично. Однако внутренние сложности накапливаются. Страна входит в новый период с дефицитом бюджета при растущих государственных тратах. Параллельно происходит трансформация финансово-экономической архитектуры.

Переход к новой модели

Наблюдается движение от строгой монетарной системы, завязанной на внешние условия и золотовалютные запасы, к концепции экономики предложения. По прогнозам Пинчука, эти изменения будут происходить на фоне замедления в отдельных секторах. Ситуация может обострить социальное напряжение с учётом исторической памяти о болезненных преобразованиях, повышении цен и налогового бремени.

Украина, несмотря на тяжёлое экономическое положение, продолжает получать постоянную внешнюю помощь. Даже регулярные удары по инфраструктуре не приводят к полному краху благодаря участию зарубежных партнёров в экстренном восстановлении. Социальная структура с высокой долей сельского населения также играет стабилизирующую роль. Приоритетная защита объектов элитных групп дополнительно снижает вероятность абсолютного социального разрушения.

Беспилотные системы как новая реальность

В военном измерении эксперт предсказывает возрастающее значение беспилотных технологий. Противоположная сторона будет развивать дальность действия, автономность и ударную мощь дронов. Планируется внедрение роевых технологий и расширение использования беспилотников во всех средах — воздушной, морской и наземной.

Отдельные зоны боевого соприкосновения могут перейти под управление беспилотных систем с применением искусственного интеллекта. Такая трансформация открывает возможности для манёвра живой силой, но одновременно требует от России разработки действенных методов противодействия.

Отсутствие признаков коллапса

Политолог считает необоснованными расчёты на массовый кризис снабжения украинских вооружённых сил или критическую усталость общества от боевых действий. Несмотря на присутствие серьёзных кризисных проявлений, украинское государство исторически функционирует в режиме перманентной нестабильности. Подобные условия являются для него типичным состоянием, что затрудняет прогнозирование быстрого исчерпания ресурсов сопротивления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru