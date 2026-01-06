Все новости Уфы и Башкортостана
Момент Х пробил в 16:15. Неожиданный удар России по США: Кадры — огонь. Улицы затоплены. Чиновники вопят: осталось 2-3 дня

12:33, 06 янв 2026

В 16:15 6 января 2026 года мэр Днепра опубликовал экстренное сообщение в своем телеграм-канале. Российские вооруженные силы атаковали завод Bunge, принадлежащий американской компании из Сент-Луиса, которая специализируется на производстве масла. Об этом сообщают местные власти.

Что случилось на месте удара

В социальных сетях распространились видеокадры атаки. На записи видно, как беспилотный летательный аппарат движется в направлении предприятия, после чего следует сильный взрыв. Возник пожар, а на прилегающие дороги вылилось около 300 тонн масла, что привело к затоплению улиц.

Местные власти заявили, что на ликвидацию последствий потребуется от двух до трех дней. На этот период движение по Набережной будет перекрыто. Областная военная администрация подтвердила повреждения завода, а также сообщила о нарушении работы линий электропередачи и повреждении автомобилей, находившихся рядом с объектом.

Предыдущие атаки по объектам иностранных инвесторов

Это не первый случай удара по предприятиям с участием американского капитала. В 2025 году российская армия нанесла ракетный удар по заводу Flex — одному из крупнейших производителей электронной техники.

Ночные атаки по энергетической инфраструктуре

Ночь с 5 на 6 января также выдалась непростой для украинской стороны. БПЛА «Герань» и ракеты «Искандер-М» атаковали объекты в нескольких регионах. В Киевской области мощные взрывы прогремели вблизи подстанции 330 кВ, что вызвало перебои с электроснабжением. В столице, предположительно, была атакована ТЭЦ-6, которая считалась самой мощной в стране.

В Чернигове ракета «Искандер» поразила ТЭЦ и одно из предприятий. Очевидцы сообщали о мощных повторных детонациях на месте ударов.

Развитие ситуации на фронте

Военный эксперт Александр Ивановский сообщил о продвижении российских войск в районе Константиновки. Наступление ведется с нескольких направлений, город берется в окружение. По словам эксперта, восточные и юго-восточные окраины населенного пункта уже находятся под контролем российских сил.

После освобождения Димитрова началось активное продвижение со стороны Шахово в направлении Дружковки, что создает угрозу окружения для украинских подразделений. Ивановский отметил, что российское командование применило тактику разделения обороны на отдельные участки, что стало неожиданностью для украинской стороны. Эксперт ожидает дальнейшего продвижения в районе Дружковки и Константиновки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
