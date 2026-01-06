Все новости Уфы и Башкортостана
Ещё одна страна "готова рухнуть" под напором США: Трамп нацелился на следующего союзника России

12:40, 06 янв 2026

После недавней спецоперации американских спецслужб, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро был вывезен в США, Белый дом уже наметил новую цель. Дональд Трамп заявил о планах в отношении Кубы во время общения с журналистами 6 января 2026 года.

Президент США не скрывает удивления тем, что кубинский режим всё ещё держится, пишет Царьград. Трамп объяснил своё мнение тем, что Куба лишилась доходов от венесуэльской нефти, что якобы поставило островное государство на грань полного краха. Американский лидер уверен, что кубинские эмигранты в США поддержат смену власти на острове.

Глава Госдепартамента Марко Рубио 4 января охарактеризовал кубинское руководство как «большую проблему». По его словам, Гавана испытывает серьёзные трудности как внутри страны, так и на международной арене.

Политолог Максим Жаров в своём Telegram-канале связал поток агрессивных заявлений Трампа в начале 2026 года с давлением, которое испытывает американский президент. Эксперт указывает на влияние внешних факторов и внутриполитических противников.

Жаров предупреждает, что нестандартные решения Трампа, подобные похищению Мадуро, могут привести к непредсказуемым последствиям мирового масштаба. Политолог отмечает, что ближайшее время покажет, сумеет ли американский президент контролировать ситуацию или его действия спровоцируют рост международной нестабильности и новые угрозы безопасности.

Параллельно Трамп возобновил разговоры о Гренландии. Американский президент настаивает, что контроль над этой территорией критически важен для национальной безопасности США. Заявления о Гренландии появились в начале 2026 года одновременно с угрозами в адрес Кубы.

Ситуация вокруг возможных действий США в отношении союзников России развивается на фоне операции в Венесуэле. Белый дом демонстрирует готовность к дальнейшим шагам в регионе Латинской Америки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
