Нежданно. Новое заявление Зеленского об окончании конфликта: Россию поставили перед фактом — сценария всего два
12:48, 06 янв 2026
Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением о возможных путях окончания военного конфликта. Украинский президент изложил два сценария развития событий. Об этом сообщают российские информационные источники 6 января 2026 года.
По первому варианту мирное урегулирование с Россией должно произойти через дипломатические каналы. Второй сценарий предполагает продолжение боевых действий в случае, если западные страны не смогут оказать необходимое давление на Москву, пишет Царьград.
Зеленский подчеркнул стремление Украины к мирному решению. Следующим шагом на пути к завершению конфликта станут политико-дипломатические встречи на европейской площадке.
Однако действия киевских властей вызывают вопросы о серьезности намерений по достижению мира. Продолжаются атаки на территорию России, включая удары по гражданским объектам. Москва неоднократно заявляла о неприемлемости участия европейских лидеров в переговорном процессе.
Евросоюз продолжает военную помощь Украине, закупая американское вооружение для последующей передачи. При таком подходе многочисленные встречи с французским президентом, немецким канцлером и руководством Еврокомиссии вряд ли приведут к реальному прогрессу.
Российская сторона видит иное развитие событий. Первый путь предполагает согласие Киева на условия Москвы и проведение выборов. Второй вариант связан с продолжением военных действий и дальнейшим продвижением российских вооруженных сил.
Выбор первого варианта мог бы предотвратить серьезные потери украинской армии. Затягивание решения о мирном урегулировании увеличивает риски эскалации конфликта. Сохраняется опасность провокаций со стороны киевского режима, направленных на вовлечение НАТО в прямое противостояние с Россией.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Ещё одна страна "готова рухнуть" под напором США: Трамп нацелился на следующего союзника России