12:48, 06 янв 2026

Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением о возможных путях окончания военного конфликта. Украинский президент изложил два сценария развития событий. Об этом сообщают российские информационные источники 6 января 2026 года.

По первому варианту мирное урегулирование с Россией должно произойти через дипломатические каналы. Второй сценарий предполагает продолжение боевых действий в случае, если западные страны не смогут оказать необходимое давление на Москву, пишет Царьград.

Зеленский подчеркнул стремление Украины к мирному решению. Следующим шагом на пути к завершению конфликта станут политико-дипломатические встречи на европейской площадке.

Однако действия киевских властей вызывают вопросы о серьезности намерений по достижению мира. Продолжаются атаки на территорию России, включая удары по гражданским объектам. Москва неоднократно заявляла о неприемлемости участия европейских лидеров в переговорном процессе.

Евросоюз продолжает военную помощь Украине, закупая американское вооружение для последующей передачи. При таком подходе многочисленные встречи с французским президентом, немецким канцлером и руководством Еврокомиссии вряд ли приведут к реальному прогрессу.

Российская сторона видит иное развитие событий. Первый путь предполагает согласие Киева на условия Москвы и проведение выборов. Второй вариант связан с продолжением военных действий и дальнейшим продвижением российских вооруженных сил.

Выбор первого варианта мог бы предотвратить серьезные потери украинской армии. Затягивание решения о мирном урегулировании увеличивает риски эскалации конфликта. Сохраняется опасность провокаций со стороны киевского режима, направленных на вовлечение НАТО в прямое противостояние с Россией.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru