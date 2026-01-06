Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Ничего себе! "США попытались убить Путина. Сбиты американские БПЛА": Спецзаявление экс-офицера

Ничего себе! "США попытались убить Путина. Сбиты американские БПЛА": Спецзаявление экс-офицера

12:54, 06 янв 2026

Бывший американский военный Станислав Крапивник заявил о возможной причастности Соединенных Штатов к декабрьской атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, между этим инцидентом и недавним похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро существует прямая связь.

Крапивник убежден, что сбитые над регионом дроны имели американское происхождение, пишет Царьград. Экс-офицер предупредил российское руководство о серьезности ситуации, заявив, что Вашингтон намеревался физически устранить российского президента и может предпринять новые попытки в будущем. Бывший военнослужащий призвал не питать иллюзий относительно намерений избранного президента США Дональда Трампа, характеризуя его как империалиста, готового идти на крайние меры ради финансовой выгоды.

Станислав Крапивник предложил России использовать недавнюю операцию американских спецслужб в Венесуэле для ослабления позиций Соединенных Штатов на международной арене. Напомним, что незадолго до этого американские военные провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был доставлен в Нью-Йорк для судебного разбирательства по обвинениям в незаконном обороте наркотических веществ.

Москва резко отреагировала на действия Пентагона, потребовав немедленного освобождения венесуэльского лидера и урегулирования разногласий дипломатическим путем. Однако Белый дом проигнорировал эти требования. Аналитики отмечают, что устранение Мадуро от власти позволяет Вашингтону получить доступ к контролю над добычей и экспортом венесуэльских нефтяных запасов, которые превышают американские в семь раз.

Что касается декабрьского инцидента с беспилотниками в Новгородской области, официального подтверждения причастности американской стороны пока не поступало. Установлено, что дроны были запущены с украинской территории. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предупредил о неизбежности ответных мер за эту атаку. Российское общество ожидает решительных действий в ответ на произошедшее, хотя конкретные параметры и сроки возможной реакции остаются неизвестными. Эксперты сходятся во мнении, что киевский режим столкнется с серьезными последствиями за организацию данной провокации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Нежданно. Новое заявление Зеленского об окончании конфликта: Россию поставили перед фактом — сценария всего два

Читайте также:

Нежданно. Новое заявление Зеленского об окончании конфликта: Россию поставили перед фактом — сценария всего два
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Экс-военный из США увидел связь между покушением на Путина и событиями в Венесуэле: "Убить попытаются ещё раз"
Россия/мир
Экс-военный из США увидел связь между покушением на Путина и событиями в Венесуэле: "Убить попытаются ещё раз"
«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО
Россия/мир
«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО
«Нанесем удары»: американский офицер сделал жесткое заявление в адрес НАТО после слов Путина — терпеть такое никто не станет
Россия/мир
«Нанесем удары»: американский офицер сделал жесткое заявление в адрес НАТО после слов Путина — терпеть такое никто не станет
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина
Россия/мир
«Прямой намек»: России не важно, кто станет следующим президентом США — вот что американцы услышали в речи Путина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен