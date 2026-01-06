12:54, 06 янв 2026

Бывший американский военный Станислав Крапивник заявил о возможной причастности Соединенных Штатов к декабрьской атаке беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, между этим инцидентом и недавним похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро существует прямая связь.

Крапивник убежден, что сбитые над регионом дроны имели американское происхождение, пишет Царьград. Экс-офицер предупредил российское руководство о серьезности ситуации, заявив, что Вашингтон намеревался физически устранить российского президента и может предпринять новые попытки в будущем. Бывший военнослужащий призвал не питать иллюзий относительно намерений избранного президента США Дональда Трампа, характеризуя его как империалиста, готового идти на крайние меры ради финансовой выгоды.

Станислав Крапивник предложил России использовать недавнюю операцию американских спецслужб в Венесуэле для ослабления позиций Соединенных Штатов на международной арене. Напомним, что незадолго до этого американские военные провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был доставлен в Нью-Йорк для судебного разбирательства по обвинениям в незаконном обороте наркотических веществ.

Москва резко отреагировала на действия Пентагона, потребовав немедленного освобождения венесуэльского лидера и урегулирования разногласий дипломатическим путем. Однако Белый дом проигнорировал эти требования. Аналитики отмечают, что устранение Мадуро от власти позволяет Вашингтону получить доступ к контролю над добычей и экспортом венесуэльских нефтяных запасов, которые превышают американские в семь раз.

Что касается декабрьского инцидента с беспилотниками в Новгородской области, официального подтверждения причастности американской стороны пока не поступало. Установлено, что дроны были запущены с украинской территории. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предупредил о неизбежности ответных мер за эту атаку. Российское общество ожидает решительных действий в ответ на произошедшее, хотя конкретные параметры и сроки возможной реакции остаются неизвестными. Эксперты сходятся во мнении, что киевский режим столкнется с серьезными последствиями за организацию данной провокации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru