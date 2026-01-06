США создают форпост у границ России: Алиев раскрыл детали

13:02, 06 янв 2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о скорой реализации Зангезурского коридора, известного как «Маршрут Трампа». Об этом он сообщил в Баку 6 января 2026 года, отметив, что проект точно будет запущен, пишет Царьград.

Глава Азербайджана подтвердил готовность страны к открытию транспортной артерии через территорию Армении. Коридор должен соединить основную часть республики с Нахичеванской автономией, которая граничит с Турцией и Ираном. Алиев отметил, что нормализация отношений с Ереваном позволила решить все принципиальные вопросы в пользу Баку.

Особое внимание привлекает вопрос безопасности будущей магистрали. Ранее обсуждалась возможность привлечения американской частной военной компании для охраны коридора. Такой вариант может означать появление американских структур в регионе Закавказья, что меняет военно-стратегический баланс сил.

Проект вписывается в более масштабные процессы на постсоветском пространстве. Одновременно при поддержке Турции, входящей в НАТО, развивается инициатива «Великого Турана». Страны Организации тюркских государств согласовывают общие стандарты в военной сфере, проводят совместные учения и создают транспортные маршруты. Политолог Игорь Скурлатов ранее характеризовал эти действия как вытеснение российского влияния из тюркоязычных республик бывшего Советского Союза.

Реализация Зангезурского коридора может изменить логистические связи в регионе. Новая транспортная артерия создаст альтернативный путь для грузоперевозок между Европой и Азией. При этом вопрос контроля над магистралью и присутствия иностранных военных структур остается ключевым для региональной безопасности.

Москва внимательно следит за развитием ситуации на южных рубежах. Эксперты отмечают необходимость активной дипломатии для сохранения российских позиций в Закавказье. События последних лет показывают усиление конкуренции за влияние в регионе между различными международными игроками.

