Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

США создают форпост у границ России: Алиев раскрыл детали

США создают форпост у границ России: Алиев раскрыл детали

13:02, 06 янв 2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о скорой реализации Зангезурского коридора, известного как «Маршрут Трампа». Об этом он сообщил в Баку 6 января 2026 года, отметив, что проект точно будет запущен, пишет Царьград.

Глава Азербайджана подтвердил готовность страны к открытию транспортной артерии через территорию Армении. Коридор должен соединить основную часть республики с Нахичеванской автономией, которая граничит с Турцией и Ираном. Алиев отметил, что нормализация отношений с Ереваном позволила решить все принципиальные вопросы в пользу Баку.

Особое внимание привлекает вопрос безопасности будущей магистрали. Ранее обсуждалась возможность привлечения американской частной военной компании для охраны коридора. Такой вариант может означать появление американских структур в регионе Закавказья, что меняет военно-стратегический баланс сил.

Проект вписывается в более масштабные процессы на постсоветском пространстве. Одновременно при поддержке Турции, входящей в НАТО, развивается инициатива «Великого Турана». Страны Организации тюркских государств согласовывают общие стандарты в военной сфере, проводят совместные учения и создают транспортные маршруты. Политолог Игорь Скурлатов ранее характеризовал эти действия как вытеснение российского влияния из тюркоязычных республик бывшего Советского Союза.

Реализация Зангезурского коридора может изменить логистические связи в регионе. Новая транспортная артерия создаст альтернативный путь для грузоперевозок между Европой и Азией. При этом вопрос контроля над магистралью и присутствия иностранных военных структур остается ключевым для региональной безопасности.

Москва внимательно следит за развитием ситуации на южных рубежах. Эксперты отмечают необходимость активной дипломатии для сохранения российских позиций в Закавказье. События последних лет показывают усиление конкуренции за влияние в регионе между различными международными игроками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Ничего себе! "США попытались убить Путина. Сбиты американские БПЛА": Спецзаявление экс-офицера

Читайте также:

Ничего себе! "США попытались убить Путина. Сбиты американские БПЛА": Спецзаявление экс-офицера
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newbash.ru
Читайте также

Главное за ночь и утро 28 декабря: ликвидация Буданова*, подготовка переворота в России и секрет демарша Алиева
Россия/мир
Главное за ночь и утро 28 декабря: ликвидация Буданова*, подготовка переворота в России и секрет демарша Алиева
Евросоюз решил самостоятельно строить газопровод между Восточной и Центральной Европой
Экономика в Башкирии
Евросоюз решил самостоятельно строить газопровод между Восточной и Центральной Европой
Пришли новые яйца из Турции и Азербайджана: они по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
Пришли новые яйца из Турции и Азербайджана: они по-настоящему удивят
Ещё одна страна "готова рухнуть" под напором США: Трамп нацелился на следующего союзника России
Россия/мир
Ещё одна страна "готова рухнуть" под напором США: Трамп нацелился на следующего союзника России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен