Главное за ночь и утро 6 января: Оборону Венесуэлы обеспечивал Шойгу. Где были русские? Гурулёв сказал жёстко. Зато правда

В ночь на 3 января американские спецслужбы провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Информация об этом появилась в СМИ и вызвала множество вопросов о роли России в обеспечении безопасности латиноамериканской республики.

Как готовился переворот

Первая попытка свергнуть Мадуро состоялась в 2019 году, когда Запад попытался привести к власти Хуана Гуайдо. Операция провалилась, но Вашингтон продолжил работу. С лета 2025 года давление на Боливарианскую Республику усилилось. Тогда в стране появились российские военно-транспортные самолёты, а некоторые издания сообщали о прибытии частных военных компаний для организации обороны.

Россия и Венесуэла связаны соглашением о военном сотрудничестве. В 2000-х и 2010-х годах Москва поставляла в республику вооружение, включая системы ПВО. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу даже получил от Мадуро орден за обеспечение безопасности страны. Этот факт теперь вызывает вопросы: если оборона выстраивалась при участии России, почему операция США прошла без сопротивления?

Как прошла операция

Согласно публикации The New York Times, агенты ЦРУ несколько месяцев работали в окружении венесуэльского лидера. Они изучили распорядок дня президента, его привычки и маршруты передвижения. В конце декабря администрация Трампа объявила награду в 50 миллионов долларов за помощь в поимке Мадуро.

Около двух часов ночи 3 января над Каракасом начались взрывы. В небе появились самолёты и вертолёты, которые действовали открыто, не опасаясь средств ПВО. Взрывы привели к отключению электроэнергии, погибли несколько десятков жителей столицы. Американцы при этом потерь не понесли.

Операция «Абсолютная решимость» заняла всего 3,5 часа. В ней участвовали около 150 летательных аппаратов и 40 бойцов спецназа «Дельта». Именно они ворвались в резиденцию президента. Примечательно, что никто из американских военных не погиб. Это указывает на то, что охрана Мадуро не оказала сопротивления, хотя речь идёт о военной элите Венесуэлы.

Вскоре президент США заявил, что Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес задержаны и доставлены в Соединённые Штаты. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил: именно арест венесуэльского лидера был целью операции. Вопрос о дальнейших действиях против Венесуэлы не стоит.

Версии происходящего

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв высказался о ситуации ещё до официальной пресс-конференции Трампа. Он отметил, что у Венесуэлы есть современные истребители и системы ПВО, но они не были задействованы. Американские вертолёты свободно летали над городом, а спецназ действовал без помех.

По мнению парламентария, возможны два варианта. Первый — полное предательство со стороны венесуэльских военных. Возможно, решающую роль сыграли обещанные 50 миллионов долларов. Второй вариант Гурулёв называет более интригующим: это может быть спектакль с участием России и США, возможно, Китая. Генерал призывает не делать поспешных выводов и дождаться развития событий.

Остаются вопросы без ответов. Почему Мадуро не покинул страну и позволил себя арестовать? Кто из окружения президента оказался предателем? Где находились российские военные специалисты в момент операции? Почему Москва не смогла предотвратить свержение лидера дружественного государства?

Отсутствие сопротивления со стороны венесуэльской армии наводит на размышления. У республики были все технические возможности для противодействия: перехватить хотя бы часть летательных аппаратов или организовать оборону президентской резиденции. Вместо этого американцы провели операцию практически без потерь, что выглядит необычно для военного вторжения.

Ситуация вокруг Венесуэлы продолжает развиваться. Пока неясно, какие последствия захват Мадуро будет иметь для региона и для отношений России с латиноамериканскими странами. Также неизвестна судьба задержанного президента и его супруги в Соединённых Штатах.

