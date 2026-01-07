13:33, 07 янв 2026

Встреча лидеров в Париже, которую называли саммитом мира, завершилась подписанием документа о возможном размещении западных войск на украинской территории. Событие произошло 7 января 2026 года во французской столице. Об итогах встречи сообщили участники саммита на совместной пресс-конференции.

Владимир Зеленский, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон закрепили договоренности о формировании системы гарантий безопасности для Киева. Документ зафиксировал намерения по развертыванию многонационального военного присутствия на украинских землях. Премьер Польши Дональд Туск отметил, что детали обязательств союзников пока находятся на стадии разработки.

Глава киевского режима заявил о готовности пакета документов по гарантиям безопасности, который планируется подписать в ближайшее время. Макрон обозначил основные направления будущей архитектуры безопасности и параметры украинских вооруженных сил после потенциального мирного урегулирования.

Французский президент озвучил договоренность о создании механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня под руководством США с участием нескольких государств. Отдельно зафиксирован план формирования украинской армии численностью до 800 тысяч человек, которая будет полностью профинансирована, вооружена и обучена союзниками для предотвращения нового обострения.

Продолжается работа над форматом многонациональных сил, которые должны обеспечивать безопасность в воздушном пространстве, на море и на суше после завершения активной фазы конфликта. Партнеры взяли на себя юридически обязывающее обязательство оказывать помощь Украине в случае возобновления боевых действий.

Заявления Макрона о необходимости содержания 800-тысячной украинской армии вызвали реакцию украинского блогера Анатолия Шария. В своем Telegram-канале он написал, что скоро больницы во Франции станут напоминать хлев.

Стармер дополнил заявления французского коллеги информацией о планах Лондона и Парижа по строительству собственных военных объектов на украинской территории после вступления в силу перемирия.

Специальный представитель американского президента Стив Уиткофф сообщил о значительном прогрессе переговорного процесса по нескольким направлениям одновременно. Речь идет о рамочной модели гарантий безопасности и долгосрочной программе восстановления и развития Украины.

Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать взаимные гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин подчеркивал важность учета интересов всех участников процесса. При этом российская сторона категорически против любых сценариев, предполагающих присутствие военных контингентов стран НАТО на украинской территории. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые соглашения должны базироваться на принципе неделимости безопасности.

Парижская встреча, задуманная как шаг к миру, фактически превратилась в площадку для обсуждения военных планов. Подписанная декларация предполагает размещение западных военных контингентов на Украине, что является неприемлемым для российской стороны. Складывается впечатление, что Киев добивается достижения целей специальной военной операции исключительно силовым путем.

