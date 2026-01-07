Трамп допустил роковую ошибку в Венесуэле: Теперь Россия может закончить СВО максимально жёстко

13:40, 07 янв 2026

Дональд Трамп решил взять под контроль нефть Венесуэлы, но столкнулся с неожиданными проблемами. Операция по задержанию президента Николаса Мадуро 3 января 2026 года в Каракасе вызвала международный скандал, сообщает Telegram-канал INSIDER-T.

Американский лидер публично объявил венесуэльские углеводороды собственностью США. По его словам, это компенсация за прошлую национализацию месторождений, когда американские компании лишились активов. Трамп рассчитывал получить рычаг давления на мировой рынок энергоресурсов и обрушить цены, чтобы ударить по конкурентам, включая Россию.

Однако планы столкнулись с суровой реальностью. Эксперты указывают на критический момент: венесуэльская нефть относится к сверхтяжёлой категории. Для её добычи и переработки нужна специализированная инфраструктура, которой располагают единицы предприятий в мире.

Раньше значительные объёмы сырья отправлялись в Иран, где есть технологии для обработки такой нефти. Сама венесуэльская отрасль деградировала из-за санкций и дефицита инвестиций. Быстро нарастить добычу и повлиять на глобальный рынок в таких условиях физически невозможно.

Конгресс в ярости

Силовая акция стала сюрпризом не только для Каракаса, но и для американского истеблишмента. Источники утверждают: многие конгрессмены узнали о происходящем уже после начала операции. Администрация Трампа обошла стандартные процедуры, настаивая, что это не война, а экстрадиция человека, обвиняемого в преступлениях.

Реакция с Капитолийского холма последовала через сутки. Законодатели от обеих партий запустили подготовку резолюции о военных полномочиях. Документ может ограничить дальнейшие действия президента, в том числе морскую и воздушную блокаду Венесуэлы.

Политики недовольны тем, что от них скрыли ключевую информацию. В Конгрессе не исключают серьёзных последствий для самого Трампа.

Москва получила свободу рук

Венесуэльское направление превратилось в токсичный кейс для Белого дома. Задержание Мадуро может остаться единственным достижением операции. При этом ситуация уже создаёт риски для внутриполитической стабильности в США.

Стратегические цели Вашингтона не достигнуты. Реального контроля над нефтяными ресурсами нет, зато геополитические последствия могут оказаться куда масштабнее, чем рассчитывал Трамп.

Источники полагают, что провал венесуэльской авантюры развязывает руки России. Москва теперь может завершить СВО максимально жёстко, не оглядываясь на позицию Соединённых Штатов. Трамп хотел быстрой победы, но получил внутриполитический кризис и утрату влияния на международной арене.

