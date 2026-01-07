13:43, 07 янв 2026

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец на протяжении 2025 года активно комментировал развитие специальной военной операции и геополитическую ситуацию вокруг России. Эксперт высказал прогнозы относительно дальнейшего развития событий, обозначил критические точки и назвал три возможных сценария завершения конфликта.

Оценка военных учений с Белоруссией

Комментируя совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», Баранец отметил, что руководство Белоруссии своими действиями опровергло западные заявления об агрессивных намерениях двух стран. По словам военного эксперта, маневры проводились на значительном удалении от границ и имели оборонительный характер, что исключало провокации и эскалацию напряженности в регионе.

Динамика продвижения на фронте

Обозреватель зафиксировал беспрецедентные темпы наступления российских подразделений, которые начались с конца лета 2025 года. Баранец выразил уверенность в профессионализме военнослужащих, подчеркнув их боевой опыт и способность противостоять противнику. Эксперт особо отметил взятие Северска на Славянско-Краматорском направлении, что открывает путь к освобождению Донецкой Народной Республики. По его мнению, впереди предстоит генеральное сражение за Славянско-Краматорскую агломерацию.

Значение четких военных задач

Баранец подчеркнул необходимость постановки ясных целей перед военнослужащими для эффективного ведения наступательных операций. Эксперт указал, что бойцы на передовой и командование надеются на твердость принимаемых решений, а дипломатические маневры не должны влиять на выполнение боевых задач.

Роль логистики в военных действиях

Военный обозреватель акцентировал внимание на критической важности железнодорожного сообщения для обеспечения фронта. Каждый состав с боеприпасами, топливом и продовольствием влияет на жизни солдат, а работа под обстрелами является настоящим подвигом тыла.

Анализ действий противника

Баранец отметил попытки противника компенсировать нехватку живой силы применением беспилотников и привлечением наемников. Однако эксперт выразил уверенность, что такие меры не приведут к устойчивому результату, сравнив их с временным латанием дыр.

Факторы морального духа

Обозреватель указал на три ключевых фактора поддержания боевого духа: обеспечение боеприпасами, продовольствием и уверенность в поддержке. Когда эти условия соблюдаются, баланс складывается в пользу российских сил. Баранец предупредил, что проблемы начинаются именно при нарушении системы обеспечения.

Качества командного состава

Эксперт выделил важность личного примера офицеров, отметив, что настоящий командир должен находиться рядом с бойцами в окопах, а не ограничиваться речами в штабе. Наличие таких офицеров в российской армии, по мнению Баранца, является залогом успеха операций.

Международная обстановка

Военный обозреватель указал на противоречия в западной коалиции, где различные страны ограничиваются либо финансовой помощью, либо поставками оружия, либо декларативными заявлениями. В противовес этому Россия действует системно, без показухи, что может привести к победе.

Стратегическое планирование

Баранец подчеркнул долгосрочный характер российской стратегии, целью которой является не просто удержание позиций, а создание условий для устойчивого мира на российских условиях. Такой подход требует терпения и выходит за рамки текущих боевых действий.

Одесса как стратегический объект

Эксперт выразил обеспокоенность отсутствием публичных заявлений российской стороны относительно Одессы во время переговоров. Он подчеркнул стратегическую важность черноморского региона и необходимость пропагандистской работы среди населения города. При этом военные действия показывают, что этому направлению уделяется особое внимание.

Три сценария завершения конфликта

Баранец выделил три возможных варианта развития событий. Первый предполагает переговоры и достижение компромисса, однако дипломатический путь осложняется непримиримыми позициями сторон. Второй сценарий — затяжная война на истощение, которая может привести к значительным потерям и экономическим последствиям. Третий вариант представляет опасную эскалацию вплоть до ядерного конфликта, риск которого возрастает при поставках НАТО дальнобойных систем вооружения Украине.

Прогноз на январь 2026 года

По данным разведки, киевский режим стягивает силы к Славянску, Краматорску и Дружковке с других направлений. Баранец предположил, что активная фаза боев за эту агломерацию может начаться в середине января 2026 года. Продолжительность генерального сражения за ключевые города Донбасса будет зависеть от количества переброшенных резервов украинских вооруженных сил.

Готовность к ответным мерам

В завершение эксперт предупредил о готовности России отвечать на провокации таким образом, чтобы это запомнилось надолго. Баранец подчеркнул необходимость подготовки к возможной эскалации конфликта.

