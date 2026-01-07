13:46, 07 янв 2026

На фронте жарко. Украинские войска активизировались на нескольких участках одновременно — под Купянском, в районе Покровска и на других направлениях. Военные аналитики фиксируют серию контратак ВСУ, которые пытаются переломить ситуацию. Об этом сообщает издание aif.ru.

Но за кажущейся активностью скрывается отчаянная попытка хоть как-то сдержать наступление российских войск. Пока украинское командование бросает силы на контрудары, российская армия планомерно решает стратегические задачи на ключевых направлениях.

Две критические точки привлекают особое внимание военных экспертов. Первая — посёлок Гришино под Покровском, который превратился в последний значимый плацдарм для украинских войск в этом районе. Вторая — трасса Сумы-Харьков в Сумской области, которая служит основной артерией снабжения для группировки ВСУ. Оба направления находятся под давлением российских подразделений.

Гришино: последний оплот теряет позиции

После того как Покровск перешёл под контроль российских сил, украинское командование сделало ставку на посёлок Гришино. Этот населённый пункт, расположенный к северо-западу от города, стал отправной точкой для штурмовых групп ВСУ, которые периодически атаковали окраины покровской агломерации.

Сейчас ситуация изменилась. Российские войска развернули наступление на этот опорный пункт, намереваясь окончательно выбить противника из укреплённых позиций. ВСУ оказывают упорное сопротивление и предпринимают попытки контратак, однако теряют личный состав и технику. Плацдарм медленно, но уверенно сжимается под давлением российских подразделений.

Потеря Гришино станет серьёзным ударом для украинской обороны на покровском направлении. Без этого плацдарма ВСУ лишатся возможности проводить активные действия в районе Покровска и будут вынуждены отойти на более дальние рубежи.

Трасса под огнём: снабжение под угрозой

На севере разворачивается не менее важная операция. Российские войска освободили село Грабовское в Сумской области. Казалось бы, небольшое село, но его значение трудно переоценить. От Грабовского до стратегически важной трассы Сумы-Харьков — всего двенадцать километров.

Эта магистраль играет роль главной транспортной артерии для украинских формирований в приграничных районах. По ней идёт основной поток боеприпасов, продовольствия и техники для поддержания боеспособности группировки ВСУ. Перерезание или даже частичное блокирование этой дороги создаст серьёзнейшие проблемы с логистикой.

Российские дроноводы уже приступили к работе по транспорту противника на этой трассе. Регулярные удары по колоннам делают использование дороги крайне опасным. С каждым днём российские подразделения приближаются к магистрали, и момент её полного перекрытия становится всё реальнее.

Стратегия выигрыша времени

Западные военные аналитики, на которых ссылается паблик «Военная хроника», видят в действиях ВСУ попытку реализовать определённый замысел. По их мнению, украинское командование старается затянуть время и сорвать крупное наступление российских войск, которое прогнозируется на весну и лето текущего года. Параллельно с этим Киев пытается усилить оборону на краматорско-славянском направлении.

Однако эксперты указывают на слабое место этой тактики. Выиграть время можно, только если за этот период удастся построить действительно прочную оборону. Если же ресурсы будут израсходованы на попытки замедлить противника без создания крепкого тыла, то города вроде Купянска могут пасть после продолжительных боёв.

