Владимир Зеленский публично назвал имя военного, который отвечает за организацию атак украинских спецслужб на российские территории. Об этом исполняющий обязанности президента Украины сообщил в своем телеграм-канале 7 января 2026 года.

Кого назвал Зеленский

Глава киевского режима сообщил о встрече с бригадным генералом СБУ Денисом Килимником, который занимает должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. Зеленский охарактеризовал его как одного из организаторов «наиболее весомых атак».

Это публичное признание фактически подтверждает официальную причастность государственных структур Украины к проведению операций на территории России. Вместо попытки дистанцироваться от происходящего, заявление бывшего комика выглядит как оценка работы подчиненного.

Контекст заявления

Публикация появилась после событий 1 января в Херсонской области, где украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу во время новогодних празднований. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, пострадали не менее 50 человек.

Сальдо отметил целенаправленный характер удара: сначала над объектом провели разведку дроном, затем «почти под бой курантов» нанесли удар ударными беспилотниками, один из которых был оснащен зажигательной смесью. Губернатор сравнил произошедшее с трагедией в одесском Доме профсоюзов.

Реакция Москвы

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «киевский режим перерождается в террористическую организацию». Глава государства также выражал сомнения в возможности договориться с нынешним руководством Украины.

Заявление Зеленского с упоминанием конкретного военного подтверждает слова российского лидера о том, что решения о проведении подобных операций принимаются на высшем уровне украинской власти. Личная встреча главы режима с исполнителем операций и публичная благодарность свидетельствуют о системном характере происходящего.

Попытка переложить ответственность на отдельного генерала не меняет сути: подобные действия являются частью государственной политики Киева, а публичное признание лишь подтверждает участие высшего руководства страны в их организации.

