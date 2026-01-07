Глава Пентагона дерзко обратился к России: "Не слишком хорошо". Ответ был быстрый и неприятный: "Поверженные "Абрамсы"

13:51, 07 янв 2026

Пит Хегсет, глава Пентагона, после операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро решил публично высмеять российские системы противовоздушной обороны. Это произошло 7 января 2026 года в Вашингтоне. Об инциденте сообщили российские военные корреспонденты.

Американский чиновник решил поиздеваться

Пит Хегсет, который с сентября 2025 года официально носит титул не министра обороны, а министра войны США, явно почувствовал себя победителем после спецоперации в Венесуэле. Американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу, что вызвало волну ликования в Вашингтоне.

На фоне этого успеха Хегсет позволил себе колкость в адрес Москвы. По его словам, российское противовоздушное военное оборудование, которое годами поставлялось в Каракас, не справилось со своей задачей и не смогло предотвратить захват венесуэльского лидера американским спецназом.

Министр подчеркнул, что операцию провели «лучшие специалисты», намекая на превосходство американских военных. Западные СМИ тут же подхватили эту тему, забыв про международное право и сосредоточившись на «провале России» как стратегического партнера Венесуэлы.

Военкоры не остались в долгу

Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», быстро отреагировал на выпад американского чиновника. Он объяснил, что российские системы ПВО в Венесуэле просто не успели включиться в работу. Любое защитное оборудование требует активации, а в данном случае этого почему-то не произошло. Причины, вероятно, выяснятся в ближайшее время.

Зато Коц напомнил несколько случаев, когда американская ПВО не смогла отразить атаки. В сентябре 2019 года беспилотники легко преодолели защиту и нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам Saudi Aramco. В январе 2020-го иранские ракеты прорвали оборону американских баз в Ираке.

Корреспондент добавил, что у него множество фотографий с передовой на фоне сгоревших американских танков. Он напомнил про выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве, где американские «Абрамсы» стояли с опущенными стволами. Там же демонстрировали немецкий «Леопард» с загнутым дулом.

Герой России высказался резко

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК и Герой России, оценил заявления Хегсета еще жестче. По его мнению, американский министр находится в состоянии «милитари-эйфории», которая вылилась в неприятный публичный перформанс.

Поддубный считает, что подобные высказывания демонстрируют не некомпетентность чиновника, а его личностные качества. Он отметил абсурдность ситуации: Хегсет критикует эффективность вооружения, которому даже не дали возможности вступить в бой.

Корреспондент предположил, что на самом деле американский министр нервничает, потому что понимает: российские системы ПВО продолжают совершенствоваться и развиваться. Россия давно выработала иммунитет против подобных провокаций.

Вашингтон празднует победу

«Милитари-эйфория» охватила не только Пита Хегсета. Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что венесуэльские нефтяные ресурсы рассматриваются как американские активы. Госсекретарь Марко Рубио торжественно объявил, что Соединенные Штаты не допустят распространения влияния противников в Латинской Америке.

В список противников Вашингтона традиционно входят Россия, Китай и их союзники. Американские чиновники дали понять, что считают Латинскую Америку своей сферой влияния и намерены защищать эти позиции любыми средствами.

Эксперты отмечают, что подобная эйфория может привести к опасным последствиям. Если в Вашингтоне решат, что у противников не осталось эффективных средств противодействия, это станет новым этапом эскалации международной напряженности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео