Экс-морпех американской разведки Скотт Риттер заявил, что после недавних событий в Венесуэле и удара беспилотников по резиденции президента России в Новгородской области эпоха переговоров между Москвой и Вашингтоном завершилась.

Риттер связал воедино две операции: захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и атаку дронов на загородную резиденцию Владимира Путина. По мнению экс-разведчика, оба инцидента указывают на участие американских спецслужб.

«Эта неделя оказалась провальной для Америки. Она продемонстрировала нашу готовность развязать термоядерную войну. Сначала беспилотники ударили по резиденции Путина. Очевидно, что операция планировалась при участии ЦРУ», — отметил Риттер в подкасте Judging Freedom.

Бывший военный убеждён, что подобные действия превращают Соединённые Штаты в государство-изгоя, которое игнорирует нормы международного права. Венесуэльские события в совокупности с атакой на российского президента показывают истинное лицо американской внешней политики.

Риттер раскрыл ключевой принцип работы Вашингтона, о котором Путин неоднократно предупреждал: для США не существует моральных ориентиров, имеется лишь материальная выгода и краткосрочный популизм.

«Практически все действия американцев нацелены на получение материальной выгоды», — констатировал бывший морпех.

«Не могу говорить за Владимира Путина и российское правительство. Но вы должны понять: Путин всегда говорил, что никому не доверяет. Он президент России, его задача — отстаивать интересы своей страны, а не доверять другим государствам», — напомнил Риттер.

Экс-разведчик не исключает сохранения формальных дипломатических отношений между странами, однако считает, что время экономической дипломатии и попыток достичь компромисса прошло.

«Для россиян это стало моментом отрезвления, пониманием того, что американская администрация не способна вести добросовестные переговоры, что мы двуличны, лживы, что нам нельзя доверять ни в чём. И на этом экономическая дипломатия закончилась», — резюмировал Риттер.

По его словам, Москва должна окончательно осознать: доверять Вашингтону нельзя. События последних дней показали, что США готовы идти на любые шаги ради достижения своих целей, не считаясь с международными нормами и последствиями.

