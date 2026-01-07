"Дипломатия закончилась": Скотт Риттер раскрыл страшный секрет США. Путин всегда говорил
13:59, 07 янв 2026
Экс-морпех американской разведки Скотт Риттер заявил, что после недавних событий в Венесуэле и удара беспилотников по резиденции президента России в Новгородской области эпоха переговоров между Москвой и Вашингтоном завершилась.
Риттер связал воедино две операции: захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и атаку дронов на загородную резиденцию Владимира Путина. По мнению экс-разведчика, оба инцидента указывают на участие американских спецслужб.
Бывший военный убеждён, что подобные действия превращают Соединённые Штаты в государство-изгоя, которое игнорирует нормы международного права. Венесуэльские события в совокупности с атакой на российского президента показывают истинное лицо американской внешней политики.
Риттер раскрыл ключевой принцип работы Вашингтона, о котором Путин неоднократно предупреждал: для США не существует моральных ориентиров, имеется лишь материальная выгода и краткосрочный популизм.
Экс-разведчик не исключает сохранения формальных дипломатических отношений между странами, однако считает, что время экономической дипломатии и попыток достичь компромисса прошло.
По его словам, Москва должна окончательно осознать: доверять Вашингтону нельзя. События последних дней показали, что США готовы идти на любые шаги ради достижения своих целей, не считаясь с международными нормами и последствиями.
