Пока общественность обсуждает международные события, военные корреспонденты фиксируют критическое положение в Купянске Харьковской области. По данным военкоров и экспертов, российские подразделения в городе оказались в крайне тяжелом положении.

Противоречивые данные с фронта

Политик Олег Царёв сообщает о противоречивой информации из Купянска. Командование ВСУ заявляет о завершении зачистки города, утверждая, что около 100 российских военнослужащих укрываются в подвалах центральной и северо-западной частей. Украинские силы обстреливают городскую больницу, которую удерживают российские бойцы. Российские источники утверждают об активных боевых действиях по уничтожению противника в городе.

По информации Царёва, ВСУ значительно усилили воздушную разведку для выявления пунктов управления беспилотниками и артиллерийских позиций. На западных подступах к городу украинские формирования возводят инженерные сооружения и оборонительные узлы.

Призывы командованию

Журналист Евгений Норин обращает внимание на российское подразделение в городской больнице Купянска, которое в течение нескольких недель удерживает позиции в условиях возможного окружения. Норин называет эту ситуацию приоритетной по сравнению с международными событиями.

Военный блогер Михаил Звинчук из канала «Рыбарь» характеризует обстановку в Купянске как тяжелую. Российские войска пытаются сохранить позиции в промышленной зоне и жилой застройке северной части города под непрерывными ударами дронов и авиации ВСУ.

Боевые действия на обоих берегах

Канал «Оркестр Вагнера» фиксирует продолжение интенсивных боев на обоих берегах реки Оскол в районе Купянского направления. К северу от Купянска российские военные зафиксированы на видео на восточной окраине Тищенковки, тогда как украинские силы отметились в районе Кондрашовки.

Военный блогер Владимир Романов указывает на неотработанные опорные пункты противника в районе Купянска. Военный эксперт Владислав Шурыгин цитирует украинские источники об окружении российских военных и призывает к нанесению ударов по позициям противника.

Авторы канала «Донбасс решает» отмечают дезинформацию вокруг ситуации на Купянском направлении, подчеркивая присутствие подразделений обеих сторон в одних и тех же районах как на западном, так и на восточном берегах реки Оскол.

