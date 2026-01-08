Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль

Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль

13:03, 08 янв 2026

В ночь на 6 января украинские беспилотники атаковали российскую территорию. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 129 дронов системами противовоздушной обороны. В Брянской области пострадали двое человек, в Липецкой — загорелось промышленное предприятие.

После украинского налета российские войска нанесли серию ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили военные корреспонденты и координаторы пророссийского подполья. Блогер Олег Царев и координатор Сергей Лебедев распространили информацию о поражении целей в восьми областях: Харьковской, Черниговской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Одесской и Днепропетровской.

Основными целями стали объекты военной логистики, склады с запасами, места временного размещения войск, системы противовоздушной обороны и узлы связи. По данным этих источников, больше всего ударов пришлось на Харьковскую область.

Атаки были направлены на логистические объекты, места дислокации подразделений, узлы связи, системы ПВО и приграничную инфраструктуру, включая районы подготовки и запуска беспилотников. По словам источника, это указывает на текущий приоритет — нарушение координации противника и создание условий для дальнейших действий.

Министерство обороны России официально не комментировало информацию об этих ударах.

В некоторых Telegram-каналах, включая INSIDER-T, появились неподтвержденные данные о возможном применении Россией против Украины новых ракетных систем неядерного оснащения «Орешник». Согласно этим сообщениям, удары могут быть нанесены по критически важным военным объектам — одесскому порту, оборонным заводам или стратегическим мостам, что осложнит снабжение украинских войск. Эта информация также не получила официального подтверждения от российского военного ведомства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Ведь добьют наших. Что делаете? Купянск – там очень тяжело, пишут военкоры

Читайте также:

Ведь добьют наших. Что делаете? Купянск – там очень тяжело, пишут военкоры
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
Россия/мир
Новогодний кошмар для ВСУ. ВС России дали лютый ответ — Украина в огне, в Киеве ад кромешный.
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
Россия/мир
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
В Донбассе ВС РФ уничтожили склад с дальнобойными ракетами ВСУ — сообщили подпольщики
Россия/мир
В Донбассе ВС РФ уничтожили склад с дальнобойными ракетами ВСУ — сообщили подпольщики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен