Лютый ответ России. Украина содрогнулась: Военкоры докладывают — десятки объектов стёрли в пыль

13:03, 08 янв 2026

В ночь на 6 января украинские беспилотники атаковали российскую территорию. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 129 дронов системами противовоздушной обороны. В Брянской области пострадали двое человек, в Липецкой — загорелось промышленное предприятие.

После украинского налета российские войска нанесли серию ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили военные корреспонденты и координаторы пророссийского подполья. Блогер Олег Царев и координатор Сергей Лебедев распространили информацию о поражении целей в восьми областях: Харьковской, Черниговской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Одесской и Днепропетровской.

Основными целями стали объекты военной логистики, склады с запасами, места временного размещения войск, системы противовоздушной обороны и узлы связи. По данным этих источников, больше всего ударов пришлось на Харьковскую область.

Атаки были направлены на логистические объекты, места дислокации подразделений, узлы связи, системы ПВО и приграничную инфраструктуру, включая районы подготовки и запуска беспилотников. По словам источника, это указывает на текущий приоритет — нарушение координации противника и создание условий для дальнейших действий.

Министерство обороны России официально не комментировало информацию об этих ударах.

В некоторых Telegram-каналах, включая INSIDER-T, появились неподтвержденные данные о возможном применении Россией против Украины новых ракетных систем неядерного оснащения «Орешник». Согласно этим сообщениям, удары могут быть нанесены по критически важным военным объектам — одесскому порту, оборонным заводам или стратегическим мостам, что осложнит снабжение украинских войск. Эта информация также не получила официального подтверждения от российского военного ведомства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru