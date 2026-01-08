Все новости Уфы и Башкортостана
Артамонов ответил на неудобный для России вопрос: Почему США могут, а мы нет?

13:08, 08 янв 2026

Военный эксперт Александр Артамонов прокомментировал ситуацию с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны США и объяснил, почему Россия выбрала другую стратегию в проведении специальной военной операции на Украине.

Соединённые Штаты дестабилизировали обстановку в Венесуэле путём похищения главы государства Николаса Мадуро. Такое грубое вмешательство во внутренние дела суверенной страны вызвало международное осуждение. На фоне этих событий в России возник вопрос о том, почему аналогичные методы не применялись на украинском направлении с начала 2022 года.

По словам Артамонова, Соединённые Штаты прибегают к силовым методам из-за невозможности привлечь другие страны в свою орбиту влияния иными способами? Пишет Царьград. Россия же делает упор на технологическое превосходство, оставляя американцев далеко позади. Если раньше на США ориентировались из-за их экономической мощи, то сейчас это влияние утрачено. Российская Федерация входит в четвёрку крупнейших экономик планеты по паритету покупательной способности и занимает передовые позиции в сфере технологических разработок.

Эксперт подчеркнул технологическое лидерство России — от комплекса «Орешник» до атомной энергетики. Артамонов задался вопросом о возможностях американской администрации в строительстве атомных электростанций, наличии силовых установок для космических полётов. Он отметил, что речь не идёт только о гиперзвуковых технологиях и других достижениях. Американцы утратили способность создавать современную технику. У них отсутствует реальная сила — остались лишь бандитские методы, напоминающие нападения на поезда и дилижансы прошлых столетий. Очевидно, что на такой подход никто не станет равняться.

Относительно возможности применения Россией давления в других сферах Артамонов выразил скептицизм. Он пояснил, что Российская Федерация придерживается правовых норм и принципов международного права. Кроме того, Москва не ставит целью разрушение Киева, а фокусируется на ликвидации военной угрозы при минимальном ущербе для гражданского населения. Россия на украинском направлении и в других регионах отстаивает достойное будущее, в том числе для украинцев, предлагая альтернативный путь развития без киевского режима и неонацизма. Российские силы не атакуют мирное население, хотя технически могли бы это осуществить, но подобные действия повлекли бы массовые жертвы среди граждан и нарушение законов.

Артамонов подчеркнул, что Российская Федерация демонстрирует всем государствам мира путь уважения законного права — как международного, так и волеизъявления народов внутри собственных границ. Он заявил, что подобный подход невозможно сопоставить с действиями Соединённых Штатов.

Эксперт также выразил уверенность в том, что похищение Мадуро не изменило ситуацию в Венесуэле в пользу американской стороны, поскольку на ключевых должностях остались его соратники. Пятого декабря власти страны объявили всеобщую мобилизацию и ввели военный режим на предприятиях стратегических отраслей. Западные издания сообщают о начале репрессий против противников Мадуро, которые приветствовали его похищение.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
