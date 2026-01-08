13:16, 08 янв 2026

Александр Дугин, директор Института «Царьград» и известный философ, выступил с резким заявлением о необходимости срочных изменений в политике России. Причиной стали недавние события с захватом танкеров в Атлантике.

Призыв к переменам

Дугин обратил внимание на то, что Россия теряет инициативу в глобальной политике. По его словам, это проявляется в различных аспектах — от переговоров о прекращении огня до недавних инцидентов с нефтяными судами. Философ подчеркнул, что современная война требует скорости и решительности.

Он указал на накопление негативных тенденций, которые становятся всё более очевидными. В качестве примеров Дугин привёл атаку беспилотника, события в Венесуэле и захват танкера британскими и американскими силами. Эксперт настаивает, что настало время для смелых и дерзких силовых решений, а не политики избегания провокаций.

Детали операции по захвату

Операцию по задержанию танкера «Маринера» обеспечивали значительные военные ресурсы. С воздуха действовали топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker и патрульные самолёты Boeing P-8A Poseidon американских и британских ВВС. Также в районе операции работали самолёты специального назначения США Pilatus U-28A Draco.

Аналитики «Военной Хроники» выделяют два ключевых момента в произошедшем. Первый касается отсутствия вооружённого эскорта на торговых судах в опасных зонах. Без такого сопровождения любое торговое судно становится лёгкой мишенью для захвата в удобный момент.

Второй вопрос связан с наличием у России возможностей для защиты своего торгового флота на большом расстоянии от берега. Речь идёт не обязательно о постоянном присутствии военных кораблей, но о способности быстро развернуть морскую группировку с авиацией и системами ПВО для создания препятствий потенциальному противнику.

Новая реальность морской торговли

Инцидент с «Маринерой» демонстрирует завершение эпохи, когда можно было полагаться на устоявшиеся правила безопасности судоходства. Когда крупные державы применяют силу против торговых судов, другие участники международных отношений могут последовать их примеру.

Эксперты отмечают, что вопрос больше не стоит о необходимости военного сопровождения и проекции силы. Важно понять, кто признает, что без таких мер торговый флот превращается в объект для манипуляций. Особую актуальность приобретает проблема отсутствия у России развитой концепции использования авианосцев, которые долгое время считались избыточными. Единственный авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» больше не способен выполнять свои функции.

Заявления американской стороны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, назвав захваченное судно поддельным российским нефтяным танкером. По его словам, владельцы пытались выдать его за российское судно для обхода санкционного режима. Вэнс добавил, что это демонстрация того, как США контролируют ситуацию с Венесуэлой в режиме реального времени.

Министр обороны США Хегсет охарактеризовал операции с танкерами как блокирование санкционной нефти. В конце своего выступления он использовал словосочетание «по всему миру», что может указывать на масштабные планы. Аналитики предполагают, что это первый шаг в попытке заставить Россию и Китай отказаться от сотрудничества с Венесуэлой.

Сомнения в официальной версии

«Военная Хроника» выражает скептицизм относительно версии о том, что танкер должна была встречать российская подводная лодка. Эксперты указывают на множество нестыковок в этой истории. Остаются без ответа вопросы о выборе именно этого танкера, о необходимости использования подлодки вместо надводных сил, о подаче событий как экстренной операции.

По мнению аналитиков, упоминание подводной лодки служит скорее символическим целям. Это призвано показать, что Москва реагирует с запозданием и не контролирует ситуацию даже при попытках вмешательства.

Масштаб американской операции

Согласно инсайдерской информации, США направили к берегам Британии значительные силы для захвата не только «Маринеры», но и ещё трёх-четырёх танкеров, движущихся в том же направлении. В операции задействованы спецназ NSDWG, подразделение 24-го STS, не менее пяти конвертопланов CV-22B из седьмой эскадрильи AFSOC.

Также участвуют три штурмовика AC-130J Ghostrider, разведывательный самолёт U-28A Draco, вертолёты MH-6 и MH-47G от 160-го полка специальных операций и транспортный самолёт C-146A Wolfhound. Источники в военных кругах указывают, что российские подводные лодки также находятся в этом районе.

Эксперты «Фронтовой птички» отмечают, что захваты нефтяных танкеров не ограничиваются единичными случаями. Судя по имеющимся данным и карте передвижения судов, подобные операции проводились и ранее, и могут продолжиться в будущем.

