Чем Россия ответит на захват танкера американцами? Инсайдеры рисуют мрачную картину

В Северной Атлантике американцы взяли под контроль танкер «Маринера» с российскими моряками на борту. Источники в силовых структурах и дипломатическом ведомстве России сообщают, что Москва не будет применять силу в ответ на действия Вашингтона. Об этом пишет телеграм-канал «сеточки Ходорковского*» Insider-T.

По информации источников, российская сторона ограничится дипломатическими мерами. Планируется выступить с резкими заявлениями через МИД, направить обращения в международные организации и использовать риторику о нарушении принципов свободного судоходства. Силовой сценарий полностью исключен.

Почему Москва выбрала мирный путь

Решение не идти на обострение связано с несколькими причинами. Первая — юридическая позиция американской стороны. Вашингтон ссылается на нарушение санкционного режима, поскольку судно ранее называлось Bella 1 и числилось в перечне теневого флота за транспортировку иранской и венесуэльской нефти. Силовое противодействие в международных водах могло бы мгновенно спровоцировать прямое военное столкновение с США, к которому Россия не готова ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Вторая причина — географическое положение инцидента. События развернулись в Северной Атлантике, где США и НАТО обладают оперативным превосходством. Российские корабли, находившиеся неподалеку, лишь наблюдали за ситуацией, не вступая в открытый конфликт. Попытка силой вернуть танкер в таких условиях выглядела бы заведомо проигрышной и лишь привела бы к эскалации.

Третий фактор — репутационные риски. История «Маринера» связана со схемами обхода санкций через Венесуэлу и Иран, что делает судно неудобным поводом для жесткого противостояния. В Кремле считают более выгодным использовать этот случай в информационной политике как пример двойных стандартов Запада, чем превращать его в полноценный кризис с Вашингтоном.

Что говорят в США

Представители администрации президента Дональда Трампа официально подтвердили захват танкера. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила на брифинге, что экипаж судна, включая российских граждан, будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение санкций. Моряков принудительно доставят на территорию США для судебного разбирательства. На судно выдан ордер на арест, что делает членов экипажа подсудными по федеральному законодательству.

Операция проводилась силами Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и Пентагона. Американская сторона классифицирует захваченное судно как часть венесуэльского теневого флота, который использовался для перевозки нефти в обход ограничительных мер. Вашингтон заявил о непреклонной позиции по данному вопросу.

Реакция российского МИДа

Получив информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от США гуманного обращения с моряками и их оперативного возвращения на родину. Однако американская сторона выбрала путь обострения, открыто пригрозив иностранным морякам реальными тюремными сроками за нарушение американских законов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru