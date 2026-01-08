Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Чем Россия ответит на захват танкера американцами? Инсайдеры рисуют мрачную картину

Чем Россия ответит на захват танкера американцами? Инсайдеры рисуют мрачную картину

13:24, 08 янв 2026

В Северной Атлантике американцы взяли под контроль танкер «Маринера» с российскими моряками на борту. Источники в силовых структурах и дипломатическом ведомстве России сообщают, что Москва не будет применять силу в ответ на действия Вашингтона. Об этом пишет телеграм-канал «сеточки Ходорковского*» Insider-T.

По информации источников, российская сторона ограничится дипломатическими мерами. Планируется выступить с резкими заявлениями через МИД, направить обращения в международные организации и использовать риторику о нарушении принципов свободного судоходства. Силовой сценарий полностью исключен.

Почему Москва выбрала мирный путь

Решение не идти на обострение связано с несколькими причинами. Первая — юридическая позиция американской стороны. Вашингтон ссылается на нарушение санкционного режима, поскольку судно ранее называлось Bella 1 и числилось в перечне теневого флота за транспортировку иранской и венесуэльской нефти. Силовое противодействие в международных водах могло бы мгновенно спровоцировать прямое военное столкновение с США, к которому Россия не готова ни с политической, ни с экономической точки зрения.

Вторая причина — географическое положение инцидента. События развернулись в Северной Атлантике, где США и НАТО обладают оперативным превосходством. Российские корабли, находившиеся неподалеку, лишь наблюдали за ситуацией, не вступая в открытый конфликт. Попытка силой вернуть танкер в таких условиях выглядела бы заведомо проигрышной и лишь привела бы к эскалации.

Третий фактор — репутационные риски. История «Маринера» связана со схемами обхода санкций через Венесуэлу и Иран, что делает судно неудобным поводом для жесткого противостояния. В Кремле считают более выгодным использовать этот случай в информационной политике как пример двойных стандартов Запада, чем превращать его в полноценный кризис с Вашингтоном.

Что говорят в США

Представители администрации президента Дональда Трампа официально подтвердили захват танкера. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила на брифинге, что экипаж судна, включая российских граждан, будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение санкций. Моряков принудительно доставят на территорию США для судебного разбирательства. На судно выдан ордер на арест, что делает членов экипажа подсудными по федеральному законодательству.

Операция проводилась силами Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и Пентагона. Американская сторона классифицирует захваченное судно как часть венесуэльского теневого флота, который использовался для перевозки нефти в обход ограничительных мер. Вашингтон заявил о непреклонной позиции по данному вопросу.

Реакция российского МИДа

Получив информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от США гуманного обращения с моряками и их оперативного возвращения на родину. Однако американская сторона выбрала путь обострения, открыто пригрозив иностранным морякам реальными тюремными сроками за нарушение американских законов.

*Михаил Ходорковский — признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов на территории России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Россия начинает уступать. Дугин: "Надо что-то менять. Срочно"

Читайте также:

Россия начинает уступать. Дугин: "Надо что-то менять. Срочно"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Артамонов ответил на неудобный для России вопрос: Почему США могут, а мы нет?
Россия/мир
Артамонов ответил на неудобный для России вопрос: Почему США могут, а мы нет?
Россия начинает уступать. Дугин: "Надо что-то менять. Срочно"
Россия/мир
Россия начинает уступать. Дугин: "Надо что-то менять. Срочно"
У самолета, летевшего из Уфы в Москву, сработал индикатор конфликтной ситуации
Происшествия в Башкирии
У самолета, летевшего из Уфы в Москву, сработал индикатор конфликтной ситуации
Царев назвал главную системную ошибку СВО — «Нельзя приучать, что мы не отвечаем»
Россия/мир
Царев назвал главную системную ошибку СВО — «Нельзя приучать, что мы не отвечаем»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен