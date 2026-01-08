Зеленский произнёс громкие слова о Кадырове. Ответ не заставит себя ждать

13:29, 08 янв 2026

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о возможной операции американских спецслужб против главы Чечни Рамзана Кадырова. Заявление прозвучало 8 января 2026 года на фоне недавних событий в Венесуэле, сообщают источники.

Украинский лидер, комментируя захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными, предложил США провести аналогичную акцию в отношении чеченского руководителя.

«Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил Зеленский.

По его словам, подобные действия могут повлиять на позицию российского руководства.

Напомним, 3 января текущего года США провели военную операцию в Венесуэле. В результате президент страны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были вывезены в США и помещены в следственный изолятор Бруклина. 5 января они предстали перед судом по обвинениям в наркоторговле, вину не признали. Обязанности президента Венесуэлы взяла на себя вице-президент Дельси Родригес.

По информации ABC News, администрация Дональда Трампа выдвинула Каракасу условия для снятия нефтяных ограничений. Среди основных требований — разрыв экономических отношений с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, а также согласие на работу только с американскими нефтяными компаниями.

Ранее Кадыров неоднократно реагировал на высказывания украинского лидера. В 2024 году глава Чечни в эфире телеканала «Россия 1» потребовал от Зеленского публичного покаяния перед украинским и российским народами. Кадыров обвинил украинского президента в подчинении Западу и отправке граждан на войну. Чеченский руководитель также заявил, что не считает Зеленского легитимным главой государства и призвал его «встать на колени и просить прощения сначала у украинского народа, потом у России».

