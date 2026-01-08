Кадыров по-мужски ответил на выпад Зеленского. Получилось красиво

13:40, 08 янв 2026

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского, который предложил провести против него силовую операцию по аналогии с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Руководитель Чечни назвал украинского лидера скоморохом и отметил, что тот не пригрозил действовать лично, а намекнул на участие третьих лиц. По словам Кадырова, Зеленский трусливо предложил остаться в стороне, пока кто-то другой выполнит работу за него.

Чеченский политик призвал украинского президента не унижаться и попытаться вести себя достойно. Кадыров подчеркнул, что подобные заявления напрямую указывают на желание Зеленского сорвать возможный мирный процесс по урегулированию конфликта.

Глава республики заявил, что враг может попытаться войти на территорию Чечни, но обратного выхода у него не будет. Кадыров бросил вызов украинскому лидеру, спросив, рискнёт ли тот действовать самостоятельно.

Владимир Зеленский ранее призвал США усилить давление на Россию и предложил организовать в отношении Кадырова операцию, похожую на захват президента Венесуэлы. Украинский лидер считает, что такие действия могут повлиять на позицию российского руководства.

С момента начала военной операции Рамзан Кадыров активно поддерживает действия российской стороны. Осенью 2025 года Служба безопасности Украины объявила ему о подозрении в совершении военных преступлений, обвинив в нарушении международных норм ведения войны согласно Римскому статуту.

Третьего января 2026 года американские военные задержали в столице Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой и доставили их в Соединённые Штаты. Венесуэльскому президенту предъявили обвинения в наркотерроризме. Обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Дельси Родригес. Мадуро отверг все обвинения и заявил в судебном заседании о своей легитимности как президента. Генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала закрыть дело, указав на иммунитет действующего главы государства и отсутствие у американской стороны необходимой юрисдикции для судебного преследования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru