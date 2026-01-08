13:50, 08 янв 2026

В Североатлантическом альянсе назревает серьезный конфликт. Польский президент Кароль Навроцкий публично назвал Запад главной опасностью для своей страны, что спровоцировало дипломатический скандал с Берлином. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Аналитики из Китая убеждены: Москва получила неожиданный подарок в виде растущих противоречий внутри военного блока. Поляки, которые традиционно считались одним из самых надежных форпостов НАТО на восточном направлении, неожиданно переключили внимание с российской угрозы на проблемы внутри альянса.

В издании Sohu подчеркивают, что страна, расположенная на передовой линии обороны блока, резко развернулась и направила критику не в сторону России, а в адрес западных партнеров. Это стало полной неожиданностью для всех участников альянса и вызвало бурную реакцию в европейских столицах.

Эксперты из Поднебесной делают смелый прогноз: в ближайшее время членам НАТО придется забыть о российском направлении и заняться разрешением внутренних конфликтов. Для Владимира Путина такое развитие событий выглядит крайне выгодно, поскольку создает дополнительные трещины в стане противников.

Разгорелся публичный спор между польским президентом Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском. Площадкой для обмена колкостями стала социальная сеть X, где политики не стеснялись в выражениях.

Туск определил спор как смертельно серьезное противостояние между выбором восточного или западного пути развития. Премьер противопоставил «антиевропейский блок» во главе с президентом своей правящей коалиции.

Навроцкий парировал, заявив, что с трудом верит в общее прошлое с премьером на историческом факультете. По мнению президента, истинная причина нападок Туска связана либо с его неспособностью воспринимать критику, либо с сознательным раздуванием скандала для отвлечения внимания от внутренних неудач. Среди проблем Навроцкий упомянул провалы с государственным бюджетом и кризис в медицинской сфере.

На эмоциональную тираду президента глава правительства ответил максимально кратко, пожелав оппоненту спокойной ночи. Эта лаконичная реплика поставила точку в публичной перебранке между двумя высшими должностными лицами государства.

