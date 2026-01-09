11:57, 09 янв 2026

Военный корреспондент Александр Сладков в течение 2025 года неоднократно высказывался о серьезных вызовах для безопасности России. Его комментарии касались военной готовности страны, диверсионных рисков и необходимости укрепления силовых структур.

Противостояние с НАТО

Весной прошлого года Сладков заявил, что только высокий уровень боеготовности армии может остановить агрессию потенциальных противников. Военкор считает, что боевые возможности российских войск должны быть настолько мощными, чтобы блок НАТО даже не помышлял о проведении учений на Балтике. Современные вооруженные силы с обученным резервом он назвал единственной гарантией спокойствия для государства.

Журналист предостерег от замораживания украинского конфликта без ликвидации угрозы националистических настроений. По его мнению, такой сценарий неизбежно приведет к повторению противостояния через определенное время.

Диверсионная активность

В конце 2025 года после подрыва инспекторов ДПС в столице Сладков высказал тревогу по поводу участившихся атак на силовиков и военных. Он предположил, что украинские, британские и американские спецслужбы активизировали подготовку диверсий на российской территории.

Военкор отметил нехватку личного состава в МВД и неготовность ведомства эффективно отражать угрозы на местах. При этом он выразил доверие к возможностям Росгвардии и способности спецслужб применить опыт борьбы с бандподпольем по всей стране.

Сладков также обратил внимание на систему «Безопасный город». Журналист считает, что оперативность поимки преступников, напавших на сотрудников ДПС, покажет, насколько эта система действительно функционирует, а не существует только на бумаге.

Подготовка к большой войне

Осенью 2025 года военкор написал в своем телеграм-канале о том, что небольшая по численности армия не защитит страну от масштабного конфликта. Только полностью готовые к войне вооруженные силы способны предотвратить ее, подчеркнул он. Сладков назвал вопрос о будущем армии после завершения СВО стратегическим и, возможно, важнейшим для государства.

Эти высказывания военного корреспондента отражают его видение основных угроз, с которыми может столкнуться Россия в ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru