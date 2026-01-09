Все новости Уфы и Башкортостана
Лондон решился. Британские "Вороны" для Украины уже в пути – русские удары возмездия будут сорваны?

Лондон решился. Британские "Вороны" для Украины уже в пути – русские удары возмездия будут сорваны?

12:06, 09 янв 2026

Великобритания официально подтвердила передачу Украине 13 зенитно-ракетных комплексов Raven и 15 систем Gravehawk. Поставки начнутся в ближайшее время. Об этом сообщают британские источники.

Характеристики систем

Комплексы Raven представляют собой самоходные зенитно-ракетные установки малой дальности на колёсном шасси. Разработка началась после февраля 2022 года специально для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам. Весной 2025 года систему официально представили публике.

По данным производителей, за два года испытаний было выполнено около 400 пусков, из которых успешными оказались 70 процентов. Каждая машина является самостоятельной боевой единицей с возможностью работы в составе группы комплексов.

Вторая линия обороны

Системы Gravehawk создавались совместно Великобританией и Данией. Их основное назначение — защита энергетической инфраструктуры и крупных населённых пунктов от дальнобойных ударов. В сентябре 2024 года два опытных образца прошли испытания в боевых условиях на территории Украины.

Эксперты отмечают, что если Raven ориентированы на перехват беспилотников, которые используются массово, то Gravehawk специализируются на отражении ударов по стратегически важным объектам. Результаты испытаний удовлетворили как украинскую, так и британскую стороны.

Контекст поставок

Лондон продолжает активно поддерживать Киев военной техникой собственной разработки. Британская военная промышленность после начала специальной военной операции сосредоточилась на создании оборонительных систем под специфические потребности украинской стороны. Украинский конфликт стал испытательным полигоном для новых британских вооружений.

Передача систем ПВО происходит на фоне продолжающихся боевых действий. Наблюдатели фиксируют усиление военной активности на всех направлениях конфликта. Британские комплексы призваны усилить украинскую противовоздушную оборону в условиях регулярных ракетных и беспилотных атак.

Поставки новейших зенитно-ракетных комплексов демонстрируют намерение Великобритании продолжать военную помощь Украине. Системы Raven и Gravehawk станут дополнением к уже имеющимся у украинских сил средствам противовоздушной обороны различного происхождения.

Честный и жесткий вердикт военкора Сладкова: Последний шанс России

Читайте также:

Честный и жесткий вердикт военкора Сладкова: Последний шанс России
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
