"Удар был мощнейшим": СМИ Украины заявляют о повторном применении "Орешника"

Во Львове и Киеве прогремели мощные взрывы. Украинские источники предполагают, что Россия могла применить баллистическую ракету «Орешник». Информацию об атаках распространяют местные телеграм-каналы, 9 января 2026 года.

Последние дни украинское руководство находится в режиме ожидания возможных ответных действий России. Причиной напряжения стали недавние инциденты, включая попытку атаки на резиденцию российского президента и гибель мирных жителей в Херсонской области в новогоднюю ночь. По данным украинских источников, ожидание оправдалось — в нескольких городах прозвучали серии взрывов.

Громкие хлопки зафиксировали во Львове и столице. Официальных комментариев от Генерального штаба России не поступало, однако украинские медиа активно обсуждают возможное применение российской баллистической ракеты средней дальности.

Телеграм-канал «Легитимный» сообщает о сильных ударах по западным регионам страны. «Во Львов прилетело очень сильно. Скорее всего, новая баллистическая ракета. Пока никто сказать не может, но все ждут Орешник», — написали авторы канала. Они предполагают, что в ближайшие дни удары по западной части страны могут усилиться с целью нарушения логистических путей.

Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры. «На Львовщине атаки подвергся объект критической инфраструктуры. Больше информации — потом. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, во Львове прозвучали от шести до восьми взрывов. Украинские издания связывают это с возможным применением «Орешника», поскольку накануне не поступало предупреждений о ракетной опасности. Системы противовоздушной обороны противника не способны засечь и перехватить данный тип вооружения. Среди возможных целей называют Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище газа.

В Киеве также неспокойно. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в районе Оболони. По его информации, город атаковали дроны.

«Орешник» представляет собой баллистическую ракету средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда президент России Владимир Путин объявил об ударе по военно-промышленному комплексу в Днепре. Тогда гиперзвуковая ракета в безъядерном оснащении поразила предприятие «Южмаш» в Днепропетровске.

После первого применения новейшего оружия Москва и Минск заявили о планах развернуть ракетные комплексы в Белоруссии. Использование «Орешника» Россия объяснила как ответную меру на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

28 ноября 2024 года президент России объявил о начале серийного производства «Орешника». 1 августа 2025 года Путин сообщил о поставке первого серийного комплекса в войска. 30 декабря 2025 года ракетный комплекс заступил на боевое дежурство. Министерство обороны опубликовало 68-секундное видео, на котором комплекс показан под маскировкой.

