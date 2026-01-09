Мощнейший ракетный залп по Украине: "Орешник", "Искандеры" и "Калибры" диктуют новые условия СВО?

12:19, 09 янв 2026

В ночь на 9 января Украину накрыла масштабная ракетная атака. По информации источников, удары наносились «Калибрами», «Искандерами», боевыми беспилотниками и ракетами «Орешник». Основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры и военные объекты в тылу.

Киевская область приняла на себя основной удар — здесь зафиксировали порядка 40 прилётов. Под огонь попали три теплоэлектроцентрали и ключевые логистические узлы. Применение баллистических ракет было направлено на максимальное разрушение объектов — восстановить энергосистему теперь будет крайне сложно. Волны атак продолжались с полуночи до утра, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В городе постепенно падает температура теплоносителя, прекращается подача воды. За окном минус шесть градусов. При таком холоде стояки в многоэтажках не выдерживают и начинают разрываться. Коммунальные службы, по словам местных жителей, уже начинают «сливать дома». Аналогичная ситуация складывается в Кривом Роге и Львове.

Днепропетровская область подверглась серии ударов. Цель очевидна — лишить украинские войска тыловой базы для снабжения и переброски резервов на другие направления фронта. Одесская область также оказалась под огнём: точечные удары пришлись по военным и логистическим объектам у побережья, включая известный мост через Днестр. Эксперты отмечают, что речь идёт о планомерном уничтожении всей южной логистической сети.

В Запорожской и Черкасской областях поражены скопления военной техники, склады, промежуточные пункты снабжения и управления. В Херсонской и Николаевской областях атака сорвала попытки украинских военных организовать переправу через Днепр. Особое внимание привлекла Львовская область, куда, предположительно, прилетел «Орешник» по глубоко защищённому подземному газохранилищу. Специалисты называют это «технологическим посланием» западным странам.

Ветеран ЧВК «Вагнер», автор телеграм-канала Condottiero, язвительно заметил:

«Сейчас из бункера в Киеве вылезет заспанный Зеленский и начнёт рассказывать, как он всю ночь сбивал „Орешник“ и баллистику. Вся семья Владимира в Лондоне. Окружение обычно прячется в соседнем бункере под станцией метро. В эту ночь они, как кроты, практически все спустились под землю».

Киевский энергетический узел выведен из строя системно, а не точечно. Система противовоздушной обороны Украины не может прикрывать всю территорию страны комплексно, действует очагово и испытывает дефицит ресурсов. Удары формируют условия для дальнейших действий, а не являются завершающей стадией операции, резюмирует Лебедев. Авторы военного блога «На марше» подтверждают эту оценку.

Министерство обороны России официально подтвердило применение ракетного комплекса «Орешник» в ходе ночной атаки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru