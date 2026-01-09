12:24, 09 янв 2026

Ночью украинская сторона сообщила о ракетной атаке на объекты в Львовской и Киевской областях. Удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газохранилищу на западе страны — крупнейшему объекту такого типа на Украине. Есть версия, что применялся комплекс «Орешник».

Местные СМИ распространили видео с ярким розово-красным свечением над Львовом. Городской голова Андрей Садовой подтвердил поражение газового хаба. После взрывов в нескольких районах зафиксировано практически полное отсутствие газоснабжения.

Как отмечают военные аналитики, выбор цели мог носить демонстративный характер. Основной адресат сигнала — польская сторона, вдоль границы с Украиной у которой размещены военные объекты, включая натовский хаб в Жешуве. От места предполагаемого попадания в районе Стрыя до польского города всего 160 километров. Технически дальность позволяла нанести удар и по территории Польши, однако на этот раз ограничились предупреждением.

Взрывы ощущались в соседних областях. Характер атаки напоминает применение «Орешника»: высокая мощность поражения и скорость полета ракеты. Командование ВСУ сообщило о скорости цели около 13 тысяч километров в час. Минобороны России официального подтверждения пока не давало, поэтому среди экспертов нет единого мнения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев допускает использование этого комплекса, но высказывает сомнения в целесообразности. По его словам, для поражения газового объекта достаточно было беспилотников или «Кинжалов». Стратегическое оружие логичнее применить по более значимым целям вроде порта в Одессе. Впрочем, как вариант демонстрации возможностей — вполне подходит. Тем, кто способен оценить масштаб, сигнал понятен и без дополнительных пояснений.

Эксперт указывает, что в районе удара находятся и авиабаза, и газовый узел, поэтому детонация могла произойти от поражения любого из объектов. Направление взрывов совпадает с обеими целями.

Лебедев отмечает, что внешнеполитическое ведомство занимается эмоциональными реакциями, а военное — стратегическими действиями, которые не зависят от сиюминутных настроений. Противостояние идет с альянсом, хотя ни одна из сторон не использует весь арсенал — иначе столицы западных стран выглядели бы иначе.

Задача — не разрушение территории, а создание экономически невыгодных условий для поддержки киевского режима. Западные страны ведут войну ради финансовой выгоды, их не интересуют идеологические аспекты. Главный мотив — собственные экономические интересы, подчеркивает эксперт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru