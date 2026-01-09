Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Прилёт "Орешника" по Львову. Реальный получатель — поляки? Намёк Западу: "Кто с мозгами, тот понял"

Прилёт "Орешника" по Львову. Реальный получатель — поляки? Намёк Западу: "Кто с мозгами, тот понял"

12:24, 09 янв 2026

Ночью украинская сторона сообщила о ракетной атаке на объекты в Львовской и Киевской областях. Удар пришелся по Бильче-Волицко-Угерскому подземному газохранилищу на западе страны — крупнейшему объекту такого типа на Украине. Есть версия, что применялся комплекс «Орешник».

Местные СМИ распространили видео с ярким розово-красным свечением над Львовом. Городской голова Андрей Садовой подтвердил поражение газового хаба. После взрывов в нескольких районах зафиксировано практически полное отсутствие газоснабжения.

Как отмечают военные аналитики, выбор цели мог носить демонстративный характер. Основной адресат сигнала — польская сторона, вдоль границы с Украиной у которой размещены военные объекты, включая натовский хаб в Жешуве. От места предполагаемого попадания в районе Стрыя до польского города всего 160 километров. Технически дальность позволяла нанести удар и по территории Польши, однако на этот раз ограничились предупреждением.

Взрывы ощущались в соседних областях. Характер атаки напоминает применение «Орешника»: высокая мощность поражения и скорость полета ракеты. Командование ВСУ сообщило о скорости цели около 13 тысяч километров в час. Минобороны России официального подтверждения пока не давало, поэтому среди экспертов нет единого мнения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев допускает использование этого комплекса, но высказывает сомнения в целесообразности. По его словам, для поражения газового объекта достаточно было беспилотников или «Кинжалов». Стратегическое оружие логичнее применить по более значимым целям вроде порта в Одессе. Впрочем, как вариант демонстрации возможностей — вполне подходит. Тем, кто способен оценить масштаб, сигнал понятен и без дополнительных пояснений.

Эксперт указывает, что в районе удара находятся и авиабаза, и газовый узел, поэтому детонация могла произойти от поражения любого из объектов. Направление взрывов совпадает с обеими целями.

Лебедев отмечает, что внешнеполитическое ведомство занимается эмоциональными реакциями, а военное — стратегическими действиями, которые не зависят от сиюминутных настроений. Противостояние идет с альянсом, хотя ни одна из сторон не использует весь арсенал — иначе столицы западных стран выглядели бы иначе.

Задача — не разрушение территории, а создание экономически невыгодных условий для поддержки киевского режима. Западные страны ведут войну ради финансовой выгоды, их не интересуют идеологические аспекты. Главный мотив — собственные экономические интересы, подчеркивает эксперт.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мощнейший ракетный залп по Украине: "Орешник", "Искандеры" и "Калибры" диктуют новые условия СВО?

Читайте также:

Мощнейший ракетный залп по Украине: "Орешник", "Искандеры" и "Калибры" диктуют новые условия СВО?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

В Киеве — серия взрывов, Одесса и Кривой Рог стоят на ушах и считают убытки: крылатые Х-101 РФ массово «постучались» 8 июля в украинские города
Россия/мир
В Киеве — серия взрывов, Одесса и Кривой Рог стоят на ушах и считают убытки: крылатые Х-101 РФ массово «постучались» 8 июля в украинские города
Что началось! А ведь Путин предупреждал. Прямо сейчас десятки ракет бьют по Киеву. ПВО - всё. Срочные вести из Сум. Особый удар - больше шансов нет
Россия/мир
Что началось! А ведь Путин предупреждал. Прямо сейчас десятки ракет бьют по Киеву. ПВО - всё. Срочные вести из Сум. Особый удар - больше шансов нет
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Колонны белорусских танков выдвинулись на границу с Украиной: что задумал Лукашенко, пока мир следит за Курском — нашлись интересные факты
Россия/мир
Колонны белорусских танков выдвинулись на границу с Украиной: что задумал Лукашенко, пока мир следит за Курском — нашлись интересные факты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен