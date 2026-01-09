Путин предупреждал. Надо было слушать: Рассекреченная стенограмма

12:32, 09 янв 2026

Архив национальной безопасности США рассекретил стенограммы разговоров Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего за 2001-2008 годы. Документы опубликованы в декабре 2025 года по запросу в рамках закона о свободе информации, пишет Царьград.

Первая встреча двух лидеров прошла в 2001 году в словенском замке Брно. Тон беседы был дружеским, но российский президент сразу обозначил болезненную тему — расширение НАТО на восток. Путин высказал беспокойство по поводу продвижения альянса к российским границам через постсоветские республики. Кроме того, он предложил сблизиться России с НАТО и вспомнил о заявке СССР на вступление в организацию в 1954 году.

В том же году произошло событие, сплотившее лидеров. После терактов 11 сентября Путин первым из мировых руководителей связался с американским коллегой. В телефонном разговоре 12 сентября Буш заявил:

«Хочу показать пример, как свободолюбивые люди, такие как вы и я, могут объединиться против этих трусов».

Путин выразил полную поддержку.

К 2005 году атмосфера переговоров изменилась. Причиной стала «оранжевая революция» на Украине. В Овальном кабинете Белого дома Буш поднял вопрос «стратегического диалога» об американском присутствии в СНГ. Путин в ответ пытался убедить собеседника в мирных целях ядерного сотрудничества России с Ираном. Обсуждались также проблемы КНДР. Буш отметил:

«Никакого легководного реактора. Китай понимает и принимает нашу позицию. Как и Япония». Путин согласился, но попытался объяснить особенности идеологии Северной Кореи.

Предупреждение об Украине

Ключевая встреча состоялась в Сочи в 2008 году. К тому моменту Путин выступил с резкой речью в Мюнхене, а НАТО провёл саммит в Бухаресте. Российский президент прямо предупредил Буша о последствиях втягивания Украины в альянс.

«Вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас — долгосрочную конфронтацию. Учитывая расходящиеся взгляды различных слоёв населения на членство в НАТО, страна может просто расколоться», — заявил он.

Путин назвал Украину «искусственным государством, созданным ещё в советские времена» и подчеркнул, что «НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация». Буш оценил откровенность российского коллеги, однако выразил опасения, что его преемники не смогут поддерживать такой же уровень диалога.

За день до вторжения США в Ирак, 18 марта 2003 года, Путин пытался отговорить Буша от начала военной операции. Российский лидер указал:

«Вы сказали, что цель — смена режима, однако это не предусмотрено ни Уставом ООН, ни международным правом... Самое важное — это то, что мы не должны подменять международное право правом силы».

Буш поблагодарил Путина за то, что тот не стал «разжигать антиамериканские настроения», несмотря на несогласие с решением Вашингтона.

От дружбы к кризису

Рассекреченные материалы показывают эволюцию отношений между лидерами. В 2001 году Буш говорил Путину:

«Вы — тот тип парня, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе».

К 2008 году между ними возникли серьёзные политические разногласия, которые в конечном счёте привели к глубокому кризису в российско-американских отношениях.

Документы подтверждают сотрудничество двух стран в области ядерного нераспространения и борьбы с терроризмом. Одновременно они фиксируют нарастание противоречий по вопросам расширения НАТО, Ирака и других геополитических проблем. Стенограммы также демонстрируют, что Путин в частных беседах с мировыми лидерами озвучивает те же тезисы, что и в публичных выступлениях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru