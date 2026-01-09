12:41, 09 янв 2026

Ситуация на Донецком направлении приобрела критический характер. Российские войска столкнулись с беспрецедентной концентрацией украинских дронов и минных полей, превративших целые участки фронта в настоящие зоны смерти. Об этом сообщают военные корреспонденты и источники с передовой.

Добропольское направление превратилось в мясорубку

После взятия Покровска и Мирнограда группировка «Центр» продолжила наступление в направлении Доброполья. Украинское командование сформировало два укрепленных узла в Белицком и Новом Донбассе, куда стягивает резервы и технику, пишет Царьград. Однако каждое усиление российских позиций требует от противника все больших затрат, при этом эффективность таких вливаний остается сомнительной, отмечают аналитики «Военной Хроники».

Ночью восьмого января в Красноармейске погибли девять человек при ударе украинской стороны. Атака была проведена по наводке волонтера с позывным «Голландец». На месте взрыва обнаружены осколки ракет с иностранной маркировкой.

Генерал продолжает губить колонны техники

Военный корреспондент Роман Сапоньков обнародовал шокирующую информацию о возвращении на фронт генерала, чьи действия уже стоили жизней многим солдатам. Этот командир, известный своими катастрофическими решениями в 2022-2023 годах, снова получил под командование бригаду в прошлом году.

По данным военкоров Романова и Филатова, речь идет о генерале Ахмедове, который отправил колонну морской пехоты в наступление на Добропольском участке. Там подразделение попало под массированные удары FPV-дронов и сбросы с тяжелых беспилотников. Погибли десятки российских бойцов. Украинские ресурсы утверждают, что на одном и том же месте за два месяца были уничтожены четыре российских колонны.

Причина трагедий — создание противником «зоны смерти», через которую не может пройти никакая техника. Горели квадроциклы, бронемашины и танки. На таких участках возможно только просачивание малыми группами, однако самая тяжелая обстановка сложилась именно под Краматорском.

Краматорское направление: один боец против семнадцати дронов

Военкор Романов описал катастрофическую ситуацию на Краматорском участке. Продвижение войск продолжается, но цена каждого шага вперед растет с каждым днем. Доставка бойцов на позиции превратилась в смертельно опасную операцию — все небо на большой глубине контролирует противник.

Заводить штурмовиков можно только поодиночке и исключительно пешком. Это не гарантирует безопасность, но остается единственным вариантом. Если идут вдвоем — шансов на выживание нет. Путь к линии боевого соприкосновения занимает двое суток пешего хода. Каждого бойца сопровождает российский дрон, который отслеживает воздушную обстановку и корректирует маршрут.

Концентрация украинских операторов дронов на участке достигла критических значений. Вечером двадцать седьмого декабря прошлого года на одного российского солдата противник запустил семнадцать FPV-дронов. Все достигли цели.

Ложные рапорты стоят жизней солдат

Романов сообщил о недостоверных докладах некоторых подразделений. Одно из них, заняв единственный дом в поселке, заявило о контроле всей улицы. Когда российские группы двинулись по этой улице, их накрыл огонь противника. Ложь в донесениях обернулась гибелью бойцов.

Утром предпринималась еще одна попытка завести солдата на позиции. Противник его обнаружил. Сначала два FPV-дрона, затем тяжелый беспилотник «Вампир» с минами. У подразделения остался единственный «Мавик». Командование не может пойти на таран — больше дронов нет, и без них невозможно заводить бойцов, вести наблюдение за противником и управлять боем. FPV-дронов на волоконной оптике тоже нет.

Ситуация абсурдная: подразделение, которое первым идет вперед по земле, не имеет беспилотников. На участке с наиболее глубоким продвижением российских войск почти нет операторов дронов и самих летательных аппаратов.

На соседнем участке подразделение за неполный месяц смогло накопить для прорыва восемнадцать бойцов. Но противник их засек и применил тяжелый БПЛА «Вампир», противодействовать которому нечем.

Константиновка на грани падения

Украинские солдаты заявляют о критической ситуации в Константиновке. Оппозиционный украинский ресурс «Резидент» сообщает о боях в центре города, где российские войска наращивают давление. Верховное командование продолжает уверять в контроле ситуации на фронте, но украинская армия теряет целые города.

На севере Константиновского направления российские войска продвигаются. По записям камер видеонаблюдения видно, что они добрались до траншеи в овраге и закрепились там. Танки планомерно передвигаются по системе укреплений, от одного опорного пункта к другому, продвигаясь к населенному пункту Бересток. Выход на этот поселок осуществляется с юга и юго-востока.

Задача заключается в том, чтобы сжать населенный пункт с флангов и создать угрозу окружения. Одновременно фиксируется продвижение на западном берегу реки Бычок и вдоль трассы, ведущей в Константиновку. Серая зона расширяется и уже выходит за пределы шоссе — в направлении оврага перед Иллиновкой. Российские войска выявляют слабые места, растягивают линию обороны и готовят условия для дальнейшего давления.

Украинские источники отдельно отмечают активность российских диверсионно-разведывательных групп в районе Иллиновки. Они используют погодные условия: из-за ограниченной работы воздушной разведки глаза в небе частично закрыты, чем пользуются российские подразделения для скрытного передвижения.

Ситуация на Донецком направлении демонстрирует, что цена наступательных операций становится запредельной. Солдаты на передовой остаются без необходимой техники и дронов, а командование продолжает принимать решения, которые приводят к массовым потерям личного состава и техники.

