Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Всё изменилось - "шансов ноль": "Катастрофа Добропольского наступления" и "тихая трагедия" атаки на Краматорск. Солдаты теряют целые города

Всё изменилось - "шансов ноль": "Катастрофа Добропольского наступления" и "тихая трагедия" атаки на Краматорск. Солдаты теряют целые города

12:41, 09 янв 2026

Ситуация на Донецком направлении приобрела критический характер. Российские войска столкнулись с беспрецедентной концентрацией украинских дронов и минных полей, превративших целые участки фронта в настоящие зоны смерти. Об этом сообщают военные корреспонденты и источники с передовой.

Добропольское направление превратилось в мясорубку

После взятия Покровска и Мирнограда группировка «Центр» продолжила наступление в направлении Доброполья. Украинское командование сформировало два укрепленных узла в Белицком и Новом Донбассе, куда стягивает резервы и технику, пишет Царьград. Однако каждое усиление российских позиций требует от противника все больших затрат, при этом эффективность таких вливаний остается сомнительной, отмечают аналитики «Военной Хроники».

Ночью восьмого января в Красноармейске погибли девять человек при ударе украинской стороны. Атака была проведена по наводке волонтера с позывным «Голландец». На месте взрыва обнаружены осколки ракет с иностранной маркировкой.

Генерал продолжает губить колонны техники

Военный корреспондент Роман Сапоньков обнародовал шокирующую информацию о возвращении на фронт генерала, чьи действия уже стоили жизней многим солдатам. Этот командир, известный своими катастрофическими решениями в 2022-2023 годах, снова получил под командование бригаду в прошлом году.

По данным военкоров Романова и Филатова, речь идет о генерале Ахмедове, который отправил колонну морской пехоты в наступление на Добропольском участке. Там подразделение попало под массированные удары FPV-дронов и сбросы с тяжелых беспилотников. Погибли десятки российских бойцов. Украинские ресурсы утверждают, что на одном и том же месте за два месяца были уничтожены четыре российских колонны.

Причина трагедий — создание противником «зоны смерти», через которую не может пройти никакая техника. Горели квадроциклы, бронемашины и танки. На таких участках возможно только просачивание малыми группами, однако самая тяжелая обстановка сложилась именно под Краматорском.

Краматорское направление: один боец против семнадцати дронов

Военкор Романов описал катастрофическую ситуацию на Краматорском участке. Продвижение войск продолжается, но цена каждого шага вперед растет с каждым днем. Доставка бойцов на позиции превратилась в смертельно опасную операцию — все небо на большой глубине контролирует противник.

Заводить штурмовиков можно только поодиночке и исключительно пешком. Это не гарантирует безопасность, но остается единственным вариантом. Если идут вдвоем — шансов на выживание нет. Путь к линии боевого соприкосновения занимает двое суток пешего хода. Каждого бойца сопровождает российский дрон, который отслеживает воздушную обстановку и корректирует маршрут.

Концентрация украинских операторов дронов на участке достигла критических значений. Вечером двадцать седьмого декабря прошлого года на одного российского солдата противник запустил семнадцать FPV-дронов. Все достигли цели.

Ложные рапорты стоят жизней солдат

Романов сообщил о недостоверных докладах некоторых подразделений. Одно из них, заняв единственный дом в поселке, заявило о контроле всей улицы. Когда российские группы двинулись по этой улице, их накрыл огонь противника. Ложь в донесениях обернулась гибелью бойцов.

Утром предпринималась еще одна попытка завести солдата на позиции. Противник его обнаружил. Сначала два FPV-дрона, затем тяжелый беспилотник «Вампир» с минами. У подразделения остался единственный «Мавик». Командование не может пойти на таран — больше дронов нет, и без них невозможно заводить бойцов, вести наблюдение за противником и управлять боем. FPV-дронов на волоконной оптике тоже нет.

Ситуация абсурдная: подразделение, которое первым идет вперед по земле, не имеет беспилотников. На участке с наиболее глубоким продвижением российских войск почти нет операторов дронов и самих летательных аппаратов.

На соседнем участке подразделение за неполный месяц смогло накопить для прорыва восемнадцать бойцов. Но противник их засек и применил тяжелый БПЛА «Вампир», противодействовать которому нечем.

Константиновка на грани падения

Украинские солдаты заявляют о критической ситуации в Константиновке. Оппозиционный украинский ресурс «Резидент» сообщает о боях в центре города, где российские войска наращивают давление. Верховное командование продолжает уверять в контроле ситуации на фронте, но украинская армия теряет целые города.

На севере Константиновского направления российские войска продвигаются. По записям камер видеонаблюдения видно, что они добрались до траншеи в овраге и закрепились там. Танки планомерно передвигаются по системе укреплений, от одного опорного пункта к другому, продвигаясь к населенному пункту Бересток. Выход на этот поселок осуществляется с юга и юго-востока.

Задача заключается в том, чтобы сжать населенный пункт с флангов и создать угрозу окружения. Одновременно фиксируется продвижение на западном берегу реки Бычок и вдоль трассы, ведущей в Константиновку. Серая зона расширяется и уже выходит за пределы шоссе — в направлении оврага перед Иллиновкой. Российские войска выявляют слабые места, растягивают линию обороны и готовят условия для дальнейшего давления.

Украинские источники отдельно отмечают активность российских диверсионно-разведывательных групп в районе Иллиновки. Они используют погодные условия: из-за ограниченной работы воздушной разведки глаза в небе частично закрыты, чем пользуются российские подразделения для скрытного передвижения.

Ситуация на Донецком направлении демонстрирует, что цена наступательных операций становится запредельной. Солдаты на передовой остаются без необходимой техники и дронов, а командование продолжает принимать решения, которые приводят к массовым потерям личного состава и техники.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин предупреждал. Надо было слушать: Рассекреченная стенограмма

Читайте также:

Путин предупреждал. Надо было слушать: Рассекреченная стенограмма
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
Россия/мир
ВСУ помогают русским брать Гуляйполе. Всплыла любопытные данные. Украинское командование не выдерживает
Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года
Россия/мир
Армада «Гераней» накрыла Украину ночью, войска уже в центре Курахово, огромная группировка в огневом мешке: сводки от военкоров на 13 декабря 2024 года
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Россия/мир
Херсон на грани большой битвы, под Запорожьем хитрые уловки уже не помогают: военкоры честно рассказали, что творится на СВО 25 декабря 2024 года
Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года
Россия/мир
Под Курском освобождены заложники, в Херсонщине гибнут новобранцы и гуляют «ряженые», в небе — рой дронов: военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО на 23 октября 2024 года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен