Москва и Вашингтон несколько месяцев пытались найти общий язык по украинскому вопросу и нормализации двусторонних отношений. Несмотря на активные контакты и визиты спецпредставителей, достичь компромисса не получилось. Источники констатируют провал диалога, а эксперты предупреждают о приближении глобального конфликта, пишет Царьград.

Трамп не оправдал надежд

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом не принесло ожидаемых перемен. Многие надеялись, что республиканец станет партнером Москвы, убедит Киев прекратить боевые действия и откроет новые торговые возможности. Однако январские события показали: дипломатия и международное право, удерживавшие мир от хаоса восемь десятилетий, больше не работают.

Редактор газеты «Аргументы недели» Андрей Угланов заявил о фактическом завершении российско-американских переговоров. По его словам, всё началось с противостояния в Арктике, а завершилось попыткой атаки на резиденцию российского президента. Примечательно, что в тот же день по плану Трампа должна была стартовать операция против Венесуэлы, но разведка попросила перенести сроки.

Бывший британский дипломат и экс-агент МИ-6 Алаистер Крук в программе Judge Nap объяснил суть инцидента с резиденцией. Главное не в том, находился ли там Владимир Путин, а в том, что под комплексом расположены командные бункеры для управления страной в случае ядерной войны. Это стратегический объект, не имеющий отношения к украинскому конфликту.

Удары по стратегическим объектам

Угланов провел параллель между этой атакой и ударом по российскому стратегическому бомбардировочному флоту. Журналист напомнил о похожем налете 12 июня, когда Израиль внезапно атаковал Иран, нанеся удары по его стратегическим бомбардировщикам, находившимся на открытых площадках согласно Договору СНВ.

Позднее во время переговоров были запущены четыре американские ракеты большой дальности, включая удар по Воронежу, где базируются российские радары раннего предупреждения. Ни бомбардировщики, ни радары, ни бункеры Валдайского комплекса не связаны с событиями на Украине — всё это касается ядерного противостояния.

Журналист считает, что Вашингтон намекает Москве на способность уничтожить российские стратегические объекты, если Россия окажет поддержку Ирану, Венесуэле и другим партнерам. По его мнению, в российской столице царит понимание: переговоры прекращены, вести диалог с Трампом бессмысленно. Остается только продолжать свой курс без переговоров и готовиться к американским планам.

В подтверждение своих слов Угланов ссылается на последние публикации New York Times, согласно которым Трамп одобрил атаки на нефтеперерабатывающие заводы и судоходство для усиления давления на российского лидера.

Новые правила игры

Телеграм-канал «Башни Федерации» утверждает, что Белый дом теперь действует исключительно по собственным правилам. Захват венесуэльского президента без объявления войны стал откровенным вызовом всему мировому сообществу. Ответ Вашингтона на возмущение прост: выход из 66 международных организаций, включая 31 структуру ООН. Послание ясное — разговоры о международном праве прекращены.

Параллельно обостряется ситуация в Иране: гиперинфляция достигла 52 процентов, обвал национальной валюты вывел людей на улицы, начались столкновения. Трамп пообещал «помочь» протестующим. После недавней встречи республиканца с премьер-министром Израиля прозвучало заявление о готовности ударить по ядерным объектам Исламской Республики.

Вновь актуальной стала тема Гренландии. Американцы открыто говорят о необходимости усиленного контроля над Арктикой в условиях соперничества с Китаем и Россией. Советник Трампа заявил, что никто не сможет помешать США установить контроль. Дания получила четкий сигнал: это не переговоры, а ультиматум.

Давление на всех направлениях

Продолжаются угрозы в адрес Мексики, Кубы, Колумбии и Панамы, демонстрирующие намерение Вашингтона подчинить обе Америки. Обещания при невыполнении требований остаются прежними: вторжения, похищения, санкции и тарифы.

На украинском направлении новая доктрина определяет Европу как подчиненный театр. Киев и европейские столицы будут объявлены виновными в срыве переговоров, если не примут американские условия.

Давлению подвергается и Россия. В Вашингтоне вновь заговорили об усилении санкций против стран, покупающих российскую нефть. Пакет ограничений уже получил одобрение Трампа и готовится к голосованию. Второй момент — удар по теневому флоту: захват российских танкеров и перенасыщение нефтяного рынка наносят ущерб без громких объявлений.

Военный бюджет США на 2027 год увеличен в полтора раза против первоначальных планов и составит 1,5 триллиона долларов. Такой шаг объясняется «угрозой Китая и возможным вторжением на Тайвань». Штаты стремятся установить военное превосходство одновременно на всех фронтах.

Демонтаж системы

Главный вывод «Башен Федерации»: происходит демонтаж системы правил, регулировавших международные отношения последние 80 лет. Трамп открыто играет по новым правилам, где договоры подписываются для их нарушения, где суверенитет признается только за сильными.

Опасность не в том, что США продолжат такую политику, а в том, что другие страны видят этот образец. Если Китай поймет, что правила переписаны, он перепишет свои. Если Россия убедится, что договоры мертвы, она будет жить по закону силы. Мир без правил — это война всех против всех, просто еще не объявленная.

Предупреждение из Америки

Консервативный журналист из США Такер Карлсон признает очевидный факт: всё указывает на приближение большой войны. Президент объявил о повышении бюджета Пентагона с одного триллиона долларов в год до полутора триллионов. Такой военный бюджет может быть только у страны, которая готовится к глобальному или региональному конфликту.

Карлсон уверен, что его стране придется сотрудничать с Россией, чтобы пережить подобное развитие событий, поскольку у российской стороны есть все необходимые ресурсы. Однако пока что диалог зашел в тупик, а перспективы урегулирования выглядят туманными.

