Военный эксперт Кнутов: Удар "Орешником" вызвал искусственное землетрясение во Львовской области

11:56, 10 янв 2026

Российский гиперзвуковой комплекс «Орешник» продемонстрировал разрушительную мощь даже без ядерной боеголовки — во Львовской области зафиксировали подземные толчки после удара. К такому выводу пришёл военный аналитик Юрий Кнутов, комментируя массированную атаку на украинскую территорию в ночь на 9 января 2026 года.

Минобороны России подтвердило применение ракетного комплекса «Орешник» по критически важным объектам противника. Основной целью стало крупное подземное газохранилище на западе Украины — объект получил прямое попадание и был выведен из строя. Киев немедленно созвал заседание Совбеза ООН, заявив об угрозе для всей Европы.

Владимир Зеленский обратился за поддержкой к избранному президенту США Дональду Трампу, однако американский политик не отреагировал на призывы — сейчас он сосредоточен на событиях в Венесуэле и вопросах атлантической безопасности.

Юрий Кнутов раскрыл причины паники в украинских властных кругах. По его словам, удар «Орешником» стал предостережением: Москва продемонстрировала готовность поражать любые объекты на территории страны, включая административные и военные центры.

Главное техническое достижение российского комплекса — разделение головной части на отдельные блоки непосредственно в космическом пространстве. Эту технологию не освоила ни одна страна, кроме России. Благодаря этому решению «Орешник» остаётся недосягаемым для современных систем противовздушной обороны.

Американские комплексы Patriot не способны обнаруживать боевые блоки «Орешника» из-за сверхзвуковой скорости их движения, отметил специалист в эфире телеканала РЕН ТВ. Радары просто не фиксируют цель на таких параметрах полёта.

Сила удара ракеты создаёт эффект искусственного землетрясения — именно это почувствовали жители Львовской области в момент поражения газового объекта. Комплекс одинаково эффективен против наземной и подземной инфраструктуры, что расширяет список потенциальных целей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
